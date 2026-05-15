Arriva il caldo: come ridurre i consumi con le soluzioni efficienti di Enel

La bella stagione è alle porte, e come ogni anno, l’uso di climatizzatori e altri dispositivi faranno aumentare i consumi energetici. Per giocare d’anticipo e non ricevere brutte sorprese in bolletta la strategia è semplice: combinare le buone abitudini con soluzioni efficienti.

Le giornate si allungano, le temperature sono in salita, e così cambia anche il nostro modo di vivere la casa. I climatizzatori tornano protagonisti della quotidianità per allietare i pomeriggi più afosi. Ma attenzione al rovescio della medaglia! All'aumento delle temperature esterne spesso corrisponde anche un dei consumi che rischia di riflettersi sulla bolletta. Proprio per questo, l'arrivo della bella stagione è il momento ideale per fermarsi e ripensare alle proprie abitudini: bastano infatti piccoli accorgimenti e scelte più consapevoli per affrontare i mesi più caldi con più serenità, e in nostro soccorso arrivano anche le offerte di Enel.

Manutenzione ed efficienza, queste le parole chiave

Il primo passo per risparmiare parte dalla cura degli elettrodomestici: un climatizzatore non pulito diventa poco efficiente, e lavorando sotto sforzo non solo raffresca meno, ma consuma anche fino al 30% in più di energia elettrica rispetto ai parametri standard. Oltretutto è nei filtri dell'aria che si annidano muffe e batteri dannosi, e allora ricordiamoci di effettuare una bella pulizia periodica sia per risparmiare che per tutelare la salute di tutta la famiglia. Un'altra buona abitudine è quella di impostare una temperatura adeguata e non esagerare col freddo: 24-26°C costanti e l'uso della funzione di deumidificatore sono due ottime strategie per non vedere impennare il costo in bolletta, e poi, se necessario, sostituire il climatizzatore con uno di classe energetica più efficiente.

Con Enel sconti sui prezzi luce e gas e sul climatizzatore

Scegliendo tecnologie più efficienti si possono ridurre i consumi in bolletta fino al 40%: una buona notizia sia in termini economici che ambientali. Così quest'anno Enel ha pensato a una soluzione intelligente: il climatizzatore LG Libero 9.000 btu a partire da 379€ IVA inclusa, ideale sia per il raffrescamento d'estate che per il riscaldamento d'inverno, con consegna inclusa nel prezzo.

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In alternativa, scegliendo l’opzione con installazione inclusa, i clienti Enel luce o gas o chi lo diventa, ricevono un bonus di 180€ in bolletta luce e in più la possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero (TAN 0%, TAEG 0%).

Prezzi bloccati anche nei mesi più caldi

Certo, l'efficienza del dispositivo fa la differenza, ma per risparmiare bisogna anche scegliere l'offerta giusta per luce e gas, specialmente nei mesi più caldi.

Enel quest'anno propone l'offerta Fix luce e gas che offre prezzi bloccati per 2 anni, con il prezzo luce scontato del 20% fino a un massimo di 100 kWh/mese e il prezzo gas scontato del 30%. Per maggiori informazioni riguardo le condizioni tecnico economiche è possibile consultare il sito enel.it.

Non è finita qui. I clienti che aderiscono all’offerta Enel Fix luce o Enel Fix gas possono approfittare dei nuovi bonus in bolletta dedicati ai servizi di Assistenza per la casa: con Enel Assistenza Luce o Gas, si ricevono 3 mesi di servizio gratis (0 €/mese anziché 1,99€/mese per 3 mesi) e 2 interventi all'anno sugli impianti elettrici o gas. Scegliendo invece Enel Assistenza Casa si hanno sempre 2 interventi di assistenza all’anno ma con una copertura che include anche climatizzazione, caldaia, fabbro, vetraio e idraulico, massimali più alti e un bonus di 50€ che ti sconta il canone a 4,31€/mese anziché 6,40€/mese per 2 anni.

Per saperne di più, è possibile visitare i negozi Enel presenti sul territorio nazionale oppure chiamare il numero gratuito 140, attivo tutti i giorni festività escluse, dalle 7 alle 22.