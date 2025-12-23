Attenzione ai clienti, trasparenza e bisogni che cambiano: così le aziende si distinguono

Si chiama “customer relationship” il rapporto che, in parole semplici, costruiamo ogni giorno con le aziende a cui ci rivolgiamo. Un rapporto che negli ultimi anni si è trasformato profondamente, assumendo sempre più i contorni di un legame di fiducia. Un legame che cresce quando capiamo davvero cosa stiamo pagando, quando ci sentiamo ascoltati e quando dall’altra parte troviamo interlocutori in grado di rispondere con chiarezza, risolvere problemi concreti e accompagnarci nelle scelte. In questo scenario, l’esperienza del consumatore ha assunto un ruolo centrale nel determinare il successo di un’azienda: non è più un elemento accessorio, ma una parte integrante del valore offerto. L’innovazione che oggi cerchiamo è certamente tecnologica, capace di stare al passo con un mondo che corre veloce, ma è soprattutto “umana”: fatta di semplicità, linguaggio chiaro e attenzione reale alle esigenze delle persone, in ogni fase del rapporto.

Questo è ancora più vero quando parliamo di settori che incidono direttamente nella nostra vita quotidiana, come l’energia. Qui più che altrove contano i fatti: vantaggi concreti,

informazioni comprensibili ed esperienze pensate per alleggerire la quotidianità, evitando inutili complicazioni. Per questo è interessante l’ultima novità di Enel, che dal 1 dicembre 2025 ha aggiornato il proprio numero di assistenza clienti rendendolo più facile da memorizzare e pensato per velocizzare il contatto con il servizio di supporto. Il 140 è gratuito sia da fisso che da cellulare, ed è attivo dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 22 (escluse le festività nazionali). Una scelta che traccia una direzione ben definita, fondamentale per le aziende che desiderano rimanere rilevanti e all'avanguardia in un panorama in continua evoluzione.

Si tratta di semplificare e rendere più accessibili le tecnologie che avanzano, riconoscendo il fatto che non tutti abbiano le stesse competenze tecniche, e che proprio per questo sia compito dell’azienda farsi capire in ogni passaggio. È qui che la relazione con il cliente diventa davvero matura: quando l’azienda si assume la responsabilità di offrire strumenti chiari e funzionali. Di semplicità parla infatti anche il nuovo numero 140, dove è anche possibile attivare l’offerta luce, gas e fibra ricevendo sconti e uno smartphone Motorola Moto G06 in regalo. Disponibile fino al 7 gennaio e dedicata sia a chi è già cliente Enel o chi vuole diventarlo, prevede una nuova tariffa con sconto del 20% sulla componente energia e 30% sulla materia gas per due anni in caso di attivazione di entrambe. A questo si aggiunge la fibra Enel al prezzo bloccato per 3 anni di 17,90 € al mese, con modem incluso e zero costi di attivazione.

Oggi le aziende non vendono più solo beni o servizi, ma costruiscono relazioni che se basate sulla fiducia durano a lungo. La customer relationship è diventata quindi un elemento centrale per il successo, fatto di ascolto, chiarezza e attenzione ai bisogni reali. Perché l’innovazione può dirsi tale solo se ci migliora concretamente la vita.