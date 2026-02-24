Auto elettriche in Italia in crescita del 46%, in arrivo nuove soluzioni per noleggio e ricarica

Il 2025 è stato un anno di accelerata per la mobilità green, con il segmento di mercato delle BEV che ha superato il 6% già in questo inizio d’anno (1). Crescono anche le innovazioni per la ricarica, ancora più veloce e conveniente, e oltre all’acquisto si ampliano le possibilità di noleggio a lungo termine.

Buone notizie per il mercato dell'auto elettrica. Il 2025 si è attestato infatti come un anno di forte crescita, gli italiani hanno messo in garage 94.230 auto elettriche (BEV), un aumento del 46,1% rispetto al 2024. Il parco circolante ha dunque superato le 365.000 unità secondo gli ultimi dati resi pubblici dal comparto (2), segno che il Paese vuole davvero spostarsi verso una mobilità più sostenibile. La sfida è ancora aperta, soprattutto se diamo un'occhiata al resto d'Europa, ma l'Italia non vuole restare indietro: più infrastrutture, nuovi modelli di utilizzo, e soluzioni pensate per rendere la transizione sempre più accessibile non smettono di arrivare. Nel 2025 la rete di ricarica italiana si è ampliata, sia nei centri urbani che lungo le principali arterie autostradali. Crescono le stazioni fast e ultra-fast, e parallelamente si sono diffuse sul territorio anche le soluzioni domestiche e condominiali.

Ridurre i costi e ottimizzare i consumi resta l'obiettivo da raggiungere, e le aziende più lungimiranti ci stanno riuscendo. Accanto all'acquisto, infatti, cresce con decisione anche il noleggio (soprattutto a lungo termine), con formule flessibili e pensate per chi vuole testare la tecnologia senza impegno, o semplicemente cerca soluzioni smart che si adattino a qualsiasi stile di vita. Insomma, l'elettrificazione della mobilità sta diventando una componente sempre più importante nel nostro Paese, e ci indica una direzione precisa per i prossimi anni. L'obiettivo dei player a medio e lungo termine è infatti duplice: da un lato bisogna aumentare ulterioremente la quota di veicoli a basse emissioni nel parco circolante, dall'altro bisognerà rendere l'esperienza d'uso ancora più semplice, conveniente e integrata.

A trainare questa rivoluzione non può che esserci anche Enel, che sta giocando un ruolo chiave nell'accompagnare persone e famiglie in questa transizione verso l'elettrico, e quindi un futuro più sostenibile. Sono tante e diverse le soluzioni combinabili tra loro per rispondere a ogni esigenza, dall'auto elettrica alla gestione intelligente della ricarica domestica, fino alle tariffe luce dedicate. C'è ad esempio Waybox, il dispositivo di ultima generazione che permette di ricaricare l'auto fino a 3 volte più velocemente rispetto alla classica presa domestica, e la funzione Solar Charging consente perfino di connettere la Waybox al proprio impianto fotovoltaico ricaricando l'auto struttando l'energia solare. Inoltre, con una sola applicazione, la App Enel On Your Way, si può programmare, avviare e controllare la ricarica della Waybox, ricaricare l'auto quando l'energia costa meno, e ancora gestire la ricarica a distanza o accedere al servizio di assistenza da remoto. Abbinando la Waybox all'offerta luce Enel Ricarica Happy si ha anche uno sconto del 30% sulla componente energia che si usa per ricaricare l'auto, con un prezzo bloccato per 24 mesi.

Poi c'è Enel Drive, l'offerta “tutto incluso” che propone sia il noleggio a lungo termine di un'auto elettrica, sia la Waybox in comodato d'uso con installazione, sia l'offerta luce per casa e auto: per le attivazioni entro il 28 febbraio 2026 si può ottenere anche due canoni in omaggio sul noleggio a lungo termine. Insomma, in Italia la mobilità elettrica sta crescendo, ma più che i numeri è interessante osservare quanto i servizi stiano diventando sempre più alla portata di tutti, in un nuovo modo di muoversi che mette le esigenze di chi guida al primo posto.

