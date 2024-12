L’energia solare diventa accessibile a tutti, anche a chi non può installare un proprio impianto I raggi del sole sono una fonte d’energia pulita, rinnovabile e infinita, ma non sempre è possibile installare sul tetto i propri pannelli, magari perché si vive in condominio o per altri limiti tecnici. Da oggi grazie al Solare Virtuale anche in questi casi si potrà ottenere tutti i vantaggi della produzione del fotovoltaico, ma a un prezzo conveniente e senza pannelli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

La transizione energetica è il tema del mese, tra la conclusione della Cop29 (la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) e un crescente interesse collettivo verso la sostenibilità è chiaro che il settore energia interessi tutti da vicino. Nel quotidiano continua a crescere il numero di cittadini che vogliono alimentare casa con fonti sostenibili, e in Italia il trend è principalmente indirizzato al fotovoltaico. Secondo l'ultimo report del GSE nel corso del 2023 sono stati attivati più di 371mila impianti a energia solare, con un risparmio in termini di emissioni di CO2 non indifferente.

Ma non tutti hanno la possibilità di costruire un impianto di proprietà, come chi vive in condominio, in zone soggette a vincoli architettonici, o con condizioni meteo sfavorevoli. In queste situazioni l'offerta di Enel Solare Virtuale può rappresentare una vera rivoluzione, perché si può di fatto approfittare lo stesso dei vantaggi dell'energia pulita, adottando però una soluzione più semplice e immediata.

Serve solo un contatore di nuova generazione (2G) a regime in grado di misurare e comunicare i consumi dettagliati, inoltre grazie al monitoraggio disponibile sull'App Enel Energia è molto semplice sfruttare al massimo i vantaggi del Solare Virtuale imparando a ottimizzare i consumi. È possibile controllare i requisiti richiesti in pochi click, una procedura resa ormai ancora più veloce grazie al sistema SPID. E i costi? Non c'è un investimento iniziale da fare, mentre il risparmio in bolletta sarà riscontrabile da subito.

L'offerta garantisce per tre anni la componente energia a 0€ tutti i giorni dalle 10 alle 17, fino a un massimo di 130 kWh al mese. Prevede un costo iniziale di 99€. Una scelta ideale e conveniente per chi concentra i propri consumi elettrici nella parte centrale della giornata, ma soprattutto per chi ha a cuore l'ambiente e vuole far parte della rivoluzione green… senza spendere di più.

