Bonus bollette 2026, quali sono i criteri per ottenere gli sconti e quanto valgono gli importi

L’Arera ha definito gli importi dei bonus sociali 2026, gli sconti in bolletta per le famiglie in difficoltà economica o in condizioni di disagio fisico per far fronte alle spese legate alle utenze di luce, gas e acqua. Ecco quanto valgono e i requisiti per averli.

Tornano anche nel 2026 i bonus sociali, gli sconti in bolletta per chi si trova in condizioni economiche difficili e in situazioni di disagio fisico per far fronte alle spese legate alle utenze di luce, gas e acqua. L'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera) ha definito gli importi per quest'anno. Vediamo quanto valgono e i requisiti per ottenerli.

I requisiti per ricevere i bonus sociali 2026

I bonus sociali vengono riconosciuti alle famiglie in difficoltà economiche che rispettano determinati requisiti:

Isee inferiore ai 9.350 euro per i nuclei familiari con massimo 3 figli a carico;

per i nuclei familiari Isee inferiore a 20mila euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.

La soglia Isee dunque, è più elevato per le famiglie numerose.

Come ottenere gli sconti

Per ottenere gli sconti su luce, gas e acqua, occorre presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e un'attestazione Isee valida. I dati verranno acquisiti dal Sistema Informativo Integrato (la banca dati con tutte le informazioni relative alle forniture elettriche e del gas) o dal gestore idrico e se i requisiti risultano in linea con quelli previsti, il bonus è riconosciuto per l'intero anno.

I nuovi importi del bonus elettrico

Come dicevamo l'Arera ha fissato i nuovi importi del bonus bollette. Per quanto riguarda il bonus elettrico:

nei nuclei fino a 2 componenti lo sconto vale 146 euro;

lo sconto vale per i nuclei fino a 4 componenti sale a 186,15 euro;

sale a per i nuclei che superano i 4 componenti l'importo è di 204,40 euro.

Quanto vale il bonus gas

Per quanto riguarda il bonus gas l'importo varia in base a più fattori come: la dimensione della famiglia, l'uso (acqua calda, riscaldamento eccetera) e la zona climatica in cui è situata la fornitura (quest'ultima si differenzia a seconda dei livelli di temperatura). Ad esempio:

sia nella zona A che nella B lo sconto vale 39,16 euro per le famiglie fino a 4 componenti per l’uso di acqua calda sanitaria ma può salire fino 106,20 euro per quelle più numerose (con lo stesso utilizzo).

Il bonus per le famiglie con disagio fisico

Il bonus per le famiglie in situazioni di disagio fisico è riconosciuto in presenza di un componente affetto da grave malattia o con strumenti di sostegno vitali. L'importo varia in base ai consumi, suddivisi in tre fasce: