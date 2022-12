Berlusconi offre un “pullman di tr..” alla squadra del Monza, ma per lui è una “battuta da spogliatoio” Berlusconi si giustifica così per la battuta sessista fatta alla festa di Natale del Monza calcio: “Non pensavo che una semplice battuta ‘da spogliatoio’ scherzosa e chiaramente paradossale potesse suscitare commenti tanto malevoli quanto banali e irrealistici”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha risposto alle polemiche che sono state sollevate dopo le parole da lui pronunciate durante la cena di gala del Monza calcio ieri sera.

In un post sui social si è giustificato così: "Francamente non pensavo, e nessuno poteva immaginare, che una semplice battuta ‘da spogliatoio' scherzosa e chiaramente paradossale, che ho rivolto ai calciatori del mio Monza potesse suscitare commenti tanto malevoli quanto banali e irrealistici. Compiango questi critici. Forse è solo la loro assoluta mancanza di humor a renderli così tristi ed anche così gratuitamente cattivi nell’attaccare coloro che considerano nemici. Ma siamo a Natale. E allora tanti auguri anche a loro".

Durante la festa natalizia l'ex premier ha fatto una battuta sessista, per incitare i giocatori: "Abbiamo trovato un nuovo allenatore che era l'allenatore della nostra squadra primavera: bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi", ha detto il Cavaliere, prendendo parola durante la festa natalizia.

"Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto ‘adesso avete il Milan, la Juventus, eccetera, e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr..ie", ha poi aggiunto, tra le risate generali dei presenti.

La frase ha generato indignazione, e diversi esponenti politici lo hanno attaccato: "Che schifezza. E che tristezza", ha commentato il leader di Azione Carlo Calenda, una volta che il video che riprende la scena è diventato virale. Critica anche la senatrice di Italia viva, Daniela Sbrollini: "Da Berlusconi arriva sempre il solito linguaggio misogino: una battuta di cattivo gusto che lascia senza parole".

"I concetti miseri, ma soprattutto pericolosi, dietro a questa frase di Silvio Berlusconi sono talmente tanti che è difficile anche commentarli. Ora, Berlusconi lo conosciamo, qualcuno dirà che non c'è nulla di nuovo. Peccato però che lui e il suo partito facciano parte della maggioranza di governo e quindi chiedo a Giorgia Meloni cosa ne pensi lei, la prima donna presidente del Consiglio, di questa rivoltante volgarità", ha commentato invece la deputata M5s Chiara Appendino. "Tacciamo e facciamo passare questo messaggio alle nostre figlie, Giorgia? È ammissibile che le donne siano considerate oggetti sessuali, premi da consegnare come fosse merce acquistata al mercato?".

"Auspico che la Presidente Meloni e tutte le donne e gli uomini di Forza Italia e che compongono questa maggioranza di governo prendano le distanze e condannino queste ignobili parole pronunciate come se nulla fosse, di fronte a centinaia di persone", ha aggiunto l'esponente pentastellata.

Per l'ex presidente della Camera Laura Boldrini si tratta di "parole indegne, ancora più ignobili se a proferirle è un senatore della Repubblica e leader di un partito. Becero sessismo usato come goliardia".

"Ricordo che Meloni, Salvini e Tajani volevano Berlusconi presidente della Repubblica", ha concluso la deputata dem. "Senatore, ex presidente del Consiglio e per mesi il candidato presidente della Repubblica di Meloni, Salvini e soci. Una vergogna per tutte le italiane e gli italiani. Non possiamo abituarci a questa misoginia e questa volgarità", ha detto invece, Marco Grimaldi, vice capogruppo Alleanza Verdi e sinistra alla Camera.