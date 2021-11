Berlusconi ha fatto la terza dose di vaccino: “Ora tocca a voi, dobbiamo evitare nuovi lockdown” Pollice alzato e segno della vittoria per l’ex premier ripreso durante la somministrazione del siero anti-Coronavirus. “Tocca a voi, fate al più presto” ha detto.

A cura di Biagio Chiariello

Silvio Berlusconi ha ricevuto la terza dose del vaccino contro il Covid-19. Il leader di Forza Italia, che nel settembre dello scorso anno era stato colpito dal Coronavirus e ne era uscito con fatica, si è fatto riprendere in un filmato che ha voluto postare ieri su Facebook (e sulle altre piattaforme social) per immortalare il momento in cui all’ospedale San Raffaele di Milano riceve il siero anti Coronavirus. Pollice destro alzato e con le dita la ‘V' di ‘vaccino', in sottofondo una musica trionfale mentre l'infermiere gli fa l'iniezione.

"Ora tocca a voi, dobbiamo evitare nuovi lockdown"

Dopo il vaccino, Berlusconi ha lanciato un appello a chi ancora non si è sottoposto alla vaccinazione. "I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull'economia – ha scritto -. Ora tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose".

Berlusconi aveva avuto il Covid nell'estate 2020

Berlusconi è stato colpito dal Covid nell'agosto 2020. L'infezione lo portò a un ricovero di alcuni giorni in ospedale e nei mesi successivi ad avere alcuni strascichi. L'ex Cav. aveva definito quell'esperienza una delle "peggiori" della propria vita. Al post su Facebook risponde lesto con un tweet Carlo Calenda per commentare il gesto del leader azzurro. "Mai votato, mai acclamato, ma è un leone. Questo occorre riconoscerglielo. Vaccinazione live con musica trionfale", scrive sul social. E chiosa in romanesco: "Meravijosa".