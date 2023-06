Beppe Grillo torna sul palco del Movimento 5 Stelle a Roma: “Fate brigate di cittadinanza e reagite” Beppe Grillo è tornato a parlare alla folla dopo il corteo del Movimento 5 Stelle contro il precariato e il lavoro sottopagato. Dal palco di Roma ha invitato la folla a reagire con una provocazione. “Fate le brigate di cittadinanza, indossate il passamontagna e aggiustate i marciapiedi di notte”

A cura di Gabriella Mazzeo

Il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo è tornato a parlare in piazza a Roma. Nella giornata di oggi, sabato 17 giugno, Grillo è salito sul palco al termine del corteo organizzato dal Movimento 5 Stelle contro lavoro sottopagato e precarietà. Al corteo presenti anche Giuseppe Conte, presidente del movimento pentastellato, ed Elly Schlein, segretaria del Pd.

Durante la chiusura del corteo in via dei Fori Imperiali, Beppe Grillo è salito sul palco per un intervento a sopresa. "Vi ho presi piccolini – ha detto alla folla – e ora siete qui ammucchiati a guardare il leader. Volete il leader? Siate leader di voi stessi". Durante il discorso, Grillo è tornato a chiedere il "reddito universale per tutti".

"Il lavoro – ha continuato – è un incantesimo, bisogna disincantarlo. Non dobbiamo proteggere il lavoro, ma il lavoratore. Il progresso va talmente veloce che non ce ne accorgiamo neanche più. Il reddito universale incondizionato è l'unica battaglia che dobbiamo portare avanti".

"Abbiamo perso il senso della confraternita, se non si è sociali, l'uomo non è niente". Dal palco, poi, ha invitato i cittadini a creare "brigate di cittadinanza" con il passamontagna, una provocazione per invitare la gente a reagire. "Mettetevi il passamontagna e andate di notte a fare i lavoretti, fate le brigate di cittadinanza. Mettete a posto i marciapiedi di notte. Reagite, tornate a lavorare nei territori, raccogliete i progetti e mandateli a Conte".

In conclusione, Grillo ha fatto riferimento alla linea del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. "Siamo passati dal vaff****** a una persona corretta. Non è come me, ma è giusto che non sia come me".

La risposta della Lega: "Sconcertanti parole su brigate di cittadinanza"

"Sono gravi e sconcertanti le parole di Beppe Grillo alla piazza. Parlare di brigate di cittadinanza e passamontagna per invitare i cittadini a reagire evoca pagine drammatiche della storia del nostro Paese. Ci chiediamo se anche Elly Schlein sia pronta a indossare il passamontagna per reagire contro il governo di centrodestra sotto il simbolo delle brigate" si legge in una nota del partito di Matteo Salvini. "La lega – continua – conferma il proprio impegno per creare lavoro dignitoso: i cittadini si aspettano risposte, non polemiche o inviti pericolosi".