Beppe Grillo ricoverato in ospedale a Cecina da domenica: condizioni di salute non preoccupano Beppe Grillo è ricoverato in ospedale a Cecina, in provincia Livorno, per accertamenti: si è presentato al pronto soccorso domenica 10 dicembre per un malore, poi è stato trattenuto. Non sarebbe però nulla di grave, tanto che oggi potrebbe essere dimesso.

A cura di Tommaso Coluzzi

Beppe Grillo è stato ricoverato all'ospedale di Cecina, vicino Livorno. Il comico genovese e fondatore del Movimento 5 Stelle si è presentato domenica mattina, il 10 dicembre, al presidio medico nel piccolo comune toscano, dove è stato ricoverato. Attualmente Grillo è ancora in ospedale per via di una serie di esami che i medici hanno deciso di effettuare, ma secondo quanto filtra dall'ospedale non sarebbe nulla di grave. Il garante pentastellato è stato trattenuto nella giornata di ieri nel reparto di osservazione breve dell'ospedale, per via di accertamenti e cure. La situazione, però, dovrebbe essere sotto controllo, tanto che Grillo potrebbe essere dimesso già oggi.

Già in passato, Grillo si è rivolto al pronto soccorso di Cecina. D'altronde da tempo il fondatore del Movimento trascorre periodi più o meno lunghi nella sua villa di Marina di Bibbona, sia in estate che in inverno. Dalla stessa casa, il garante smentì due anni fa le tensioni con Giuseppe Conte, pubblicando una fotografia che li ritraeva a pranzo insieme, che poi sarebbe diventato il presidente del partito da lui fondato. Grillo è una presenza ben nota alla cittadinanza locale, che lo ha visto sempre più spesso nella zona.

Secondo quanto filtra dallo staff del comico, l'attesa di questi giorni in ospedale sarebbe dovuta alla necessità di avere i risultati di alcune analisi da parte dei medici. Si tratta di una precauzione, spiegano, ma con ogni probabilità si arriverà alle dimissioni a stretto giro. Anche perché le condizioni generali di salute di Grillo sarebbero buone e il problema che lo ha colpito domenica mattina – costringendolo a recarsi al pronto soccorso nel livornese – sarebbe sostanzialmente rientrato. Insomma, per il garante pentastellato potrebbe arrivare a breve un sospiro di sollievo e il ritorno a casa.