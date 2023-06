Beppe Grillo pubblica foto con il passamontagna: “Riparazione panchine, attendiamo brigate dei tombini” Cappello e giacca militare, volto coperto da un passamontagna e un cartello con su scritto “Brigata riparazione delle panchine”: è questa l’immagine postata da Beppe Grillo sui social dopo le polemiche per le sue dichiarazioni sulle “brigate di cittadinanza”.

A cura di Annalisa Girardi

Dopo la bufera di polemiche scoppiata in seguito alla manifestazione del Movimento Cinque Stelle, per le affermazioni di Beppe Grillo dal palco, che parlava di "brigate di cittadinanza", di "indossare il passamontagna e aggiustare i marciapiedi di notte", una foto pubblicata dallo stesso Garante pentastellato sui suoi canali social è destinata a infiammare ancora di più il dibattito. Cappello e giacca militare, volto coperto da un passamontagna e un cartello con su scritto "Brigata riparazione delle panchine": è questa l'immagine postata da Beppe Grillo.

Che poi ha commentato: "Restiamo in attesa delle brigate dei tombini e dei marciapiedi".

Dal palco della manifestazione contro il precariato Grillo aveva detto: "Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto marciapiedi, aiuole, tombini. Fate il lavoro e scappate". Una frase che però aveva scatenato le polemiche, con la maggioranza che lo accusava di invocare la violenza della piazza con un rimando a tempi bui della storia recente italiana.

Leggi anche Risultati elezioni Massa 2023: Persiani vince al ballottaggio e viene rieletto sindaco

Anche dalle altre opposizioni erano arrivate alcune critiche. L'ultima reazione arriva dal consigliere della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che su Twitter ha annunciato: "Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall’Assemblea Nazionale del PD. Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica".

Dalla Lega non sono mancate le reazioni: "Mentre nel Pd fioccano le polemiche e perfino le dimissioni dopo le sconcertanti parole di Belle Grillo su Brigate e passamontagna, stupisce il silenzio di Elly Schlein che era nella stessa piazza del fondatore dei 5Stelle. Dica se Grillo è un compagno che sbaglia. Da che parte sta la segretaria dem?", hanno scritto in una nota i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Da Italia Viva, invece la coordinatrice nazionale Raffaella Paita, ha commentato, parlando della presenza della leader dem: "Elly Schlein era nella stessa piazza dove Grillo, pur ironizzando, utilizzava toni che potrebbero istigare alla violenza sociale. Brigate di cittadinanza, passamontagna, non riesco a sorridere di fronte a parole che ricordano tempi bui. È un dolore vedere il Pd, partito che ha sempre garantito la tenuta istituzionale, ridotto in questo modo".