Un lungo post per rilanciare un nuovo manifesto del Movimento 5 Stelle e di ciò che sarà: così Beppe Grillo parla non solo del Ministero per la Transizione ecologica e dell’importanza delle politiche ambientali, ma anche del ruolo di Giuseppe Conte e di Mario Draghi. Sull’ex presidente del Consiglio, Grillo assicura che onorerà il suo impegno preso con il Movimento 5 Stelle. Sull’attuale presidente del Consiglio, il garante del M5s afferma che Draghi deve essere giudicato non per quello che ha fatto finora ma per quello che farà da ora in poi, soprattutto sui temi ambientali. “In un anno tutto è cambiato – esordisce Grillo – Per restare fedele a se stesso cambia anche il MoVimento 5 Stelle. Cambia parole. Cambia metodo. “O con le buone o con le buone” è ora il nostro motto”.

Grillo ritorna sulla caduta, ritenuta “non necessaria” del governo Conte e sulla nascita di un governo “di emergenza sanitaria, economica ed ecologica presieduto da Mario Draghi. La grande maggioranza della popolazione dichiara, secondo i sondaggi, di aver fiducia in Draghi. Una minoranza, invece, lo guarda con sospetto o addirittura avversione. Starà a lui e a noi 5 Stelle di dimostrare chi dovrà cambiare opinione su quello che egli farà. Non su quello che ha fatto”. Grillo ricorda che “Mario Draghi è da decenni un uomo di banca dello Stato e poi degli Sati europei. Come altri banchieri centrali e statisti in altri Paesi dice di aver capito quale è la vera sfida del secolo: “Lasciare un buon Pianeta, non solo una buona moneta”. Lo prendiamo in parola. È su questo impegno che l’Italia del 2021 e l’Italia del 2050 lo giudicheranno”.

Sulla decisione di sostenere l’esecutivo, il Movimento “ha deciso di non sottrarsi alle sue responsabilità di primo partito in Parlamento”, secondo Grillo. Con un obiettivo: guidare la transizione ecologica. “Pur con i miliardi dell’Unione Europea, la Transizione Ecologica non sarà a costo zero. Chi ha le spalle più grosse sarà chiamato a contribuire in proporzione alle sue forze al bene comune, come prescrive la Costituzione”, afferma Grillo proprio a tal proposito. Poi il garante del Movimento aggiunge: “Nella trattativa con il presidente Draghi il MoVimento 5 Stelle ha puntato sulla sostanza e sul peso dei ministeri ai quali ci siamo candidati, non sul loro numero. Nessun ministero è “minore”, ma c’è un “Ministero maggiore”, quello della Transizione Ecologica e Solidale. Esso è per i prossimi decenni “il Ministero del futuro di tutti”, non il bottino di un partito”.

Parlando ancora di M5s Grillo riconosce gli errori fatti: “Abbiamo fatto errori. Chi non ne fa? Ma ci siamo mossi come rabdomanti su terreni non ancora esplorati da noi, né da altri. Solo chi non fa non sbaglia”. Poi si parla di Giuseppe Conte: “Un mese fa Giuseppe Conte ha detto “per il Movimento 5 Stelle ci sono e ci sarò”. È un impegno che ha preso pubblicamente e che intende onorare. Gli è stato chiesto di scrivere insieme un progetto per il futuro del Movimento. Non parliamo di un futuro a breve termine ma dell’unico orizzonte che una forza politica moderna deve considerare: il 2050”. Grillo conclude: “Il Movimento è il primo protagonista politico a lanciare la parola d’ordine “2050”. Non chiediamo di meglio che diventi la parola d’ordine di tutti: governo, partiti, aziende, cittadine e cittadini. Perché davvero, “nessuno si salverà da solo”, come dice Papa Francesco”.