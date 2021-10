Barcone con 68 migranti in pericolo, a bordo ci sono anche molti bambini Un barcone in distress nel Mediterraneo centrale ha mandato un SOS al call center per i migranti in difficoltà, Alarm Phone: “Autorità allertate 15h fa! Hanno problemi col motore e ci sono vento forte e mare duro. Chiediamo alle autorità europee di rispettare il loro dovere di soccorso!”. A bordo ci sono 68 persone, tra cui anche molti bambini.

A cura di Annalisa Cangemi

Un nuovo barcone in difficoltà nel Mediterraneo. La segnalazione arriva dal call center per i migranti, Alarm Phone, che sul suo profilo Twitter scrive: "Siamo in contatto con 68 persone, tra cui molti bimbi, in pericolo e in fuga dalla Libia".

Nonostante la comunicazione inviata alle autorità oltre 15 ore nessun soccorso è stato inviato per mettere in salvo i migranti: "Autorità allertate 15h fa! Hanno problemi col motore e – si legge ancora nel tweet – ci sono vento forte e mare duro. Chiediamo alle autorità europee di rispettare il loro dovere di soccorso!",

"SOS 60 vite a rischio imminente nel Mediterraneo Centrale. Siamo in contatto con 60 persone a bordo di un gommone. La barca si sta sgonfiando e sta entrando acqua. Temiamo il peggio se le autorità, informate 11 ore fa, non agiscono immediatamente", ha scritto ancora Alarm Phone questa mattina.