Assegno Unico, possibile taglio da gennaio 2025 per il bonus famiglia. Mef nega: “Ipotesi fantasiosa” L’Assegno unico e universale per i figli a carico è una delle principali misure di welfare attive in Italia: costa circa 20 miliardi di euro all’anno, e il governo Meloni sta pensando di cambiarlo. La maggioranza ha smentito che ci sia l’idea di “smontarlo”, e il ministero dell’Economia ha parlato di “ipotesi fantasiosa e senza fondamento”, ma resta la possibilità di una “revisione”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

Tra le misure che possono cambiare con la prossima legge di bilancio c'è anche l'Assegno unico e universale per i figli a carico. Si tratta del beneficio, varato dal governo Draghi, che viene erogato a tutti coloro che hanno un figlio a carico e lo richiedono: poiché non ci sono limiti di Isee (o meglio, il livello di Isee determina quanto è alto l'assegno, ma nessuno è escluso dalla misura), è una delle iniziative di welfare più diffuse nel Paese. La stima è che ci siano circa 9,8 milioni di figli che ne beneficiano, su una platea massima possibile di 10,7 milioni.

È anche una delle misure più costose: la stima è che quest'anno lo Stato spenderà circa 20 miliardi di euro per finanziare l'Auu. Così, il governo Meloni sta pensando a come limarlo. Stando alle parole della maggioranza, si dovrebbe trattare di un intervento contenuto, mirato ad aumentare gli aiuti per le famiglie più numerose (togliendoli, evidentemente, a qualcun altro visto che non c'è intenzione di investire più fondi). Ma resta da vedere come prenderanno forma queste idee di riforma nella legge di bilancio. L'ipotesi di cambiare l'Auu ha sollevato le proteste dell'opposizione, mentre la maggioranza ha smentito.

Quali sono i "problemi" dell'Assegno unico

Tra le notizie circolate nelle ultime ore sulla possibile cancellazione dell'Assegno, e le rapide smentite del governo ("fantasiosa e senza alcun fondamento l’ipotesi di tagli agli assegni per i figli in vista della prossima manovra", ha fatto sapere direttamente il Mef), ci sono due elementi certi. Il primo è che l'Assegno unico ha dei problemi a livello normativo. L'anno scorso la Commissione europea aveva avvertito l'Italia con una lettera d'infrazione che il requisito di avere la residenza in Italia da almeno due anni è discriminatorio, così come quello convivere con i figli a carico. Il mese scorso, la procedura d'infrazione è diventata un deferimento alla Corte di Giustizia, quindi il governo potrebbe comunque essere spinto a intervenire per modificare questo aspetto della norma.

Il secondo elemento è che il governo e la maggioranza hanno già sottolineato alcuni aspetti che vorrebbe cambiare dell'Assegno unico. Oggi, parlando ad Affari italiani, il presidente della commissione Finanze della Camera Marco Osnato (FdI) ha sottolineato: "Negli anni il governo Meloni ha aumentato fino a 20 miliardi di euro lo stanziamento. Detto questo, sicuramente c'è una premialità ridotta su natalità e per le famiglie numerose, sulla cumulabilità con Isee e quindi anche su questo bisogna ragionare. Mi sembra che si possa ipotizzare una valutazione sulla revisione della norma".

Il riferimento di Osnato è a due aspetti che il centrodestra ha già criticato. Uno, tecnico, è che per le famiglie che lo ricevono l'Assegno unico va ad aumentare l'Isee: questo significa che le famiglie in difficoltà, ottenendo il sostegno, finiscono in una fascia di Isee più alta e magari perdono l'accesso ad altri aiuti fondamentali. L'altro è che questo meccanismo danneggia soprattutto le famiglie con molti figli, quelle che hanno l'incasso più alto con l'Auu, e quelle che il governo vorrebbe andare ora a sostenere maggiormente.

Cosa può fare il governo Meloni per modificarlo

Su come l'esecutivo di Giorgia Meloni intenda concretamente modificare l'Assegno unico, al momento, ci sono solo ipotesi. Basandosi su quanto detto finora, un primo intervento dovrebbe riguardare l'effetto dell'Assegno sull'Isee. Ma un altro, più sostanziale, potrebbe cercare di aumentare gli importi per chi ha più figli.

Ad esempio, si potrebbe tagliare l'assegno base, quello che viene erogato a chi ha un Isee sopra i 45.575 euro (oppure non ha un Isee valido) e che oggi vale 57 euro per ogni figlio minorenne. In questo modo, si potrebbe ritagliare una parte della spesa dell'Auu per rivolgerla altrove. Ma per avere certezze sulle intenzioni del governo bisognerà attendere le prossime settimane, quando la manovra prenderà forma.