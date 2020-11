Stanno arrivando le prime condanne per chi ha violato il lockdown la scorsa primavera: nello specifico, per chi ha dichiarato il falso nelle autodichiarazioni. Le Procure si stanno occupano principalmente di ragazzi sorpresi per strada con gli amici, quando non era concesso lasciare la propria abitazione se non per salute, lavoro o estrema necessità, che hanno giustificato la propria uscita affermando di svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione. Delle spiegazioni che però non sempre sono risultate convincenti ed è così che sono scattate le prime notifiche penali per "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico". Per cui la pena può arrivare fino a due mesi di reclusione, ma può essere ridotta per rito e convertita in 2.ooo euro di multa.

Anche in questo caso, tuttavia, non si tratta di una sanzione amministrativa (come può essere ad esempio una per eccesso di velocità): è invece una multa penale, che rimane quindi sul casellario giudiziale. Ciò che si dichiara nel modello di autocertificazione non va quindi preso alla leggera: le dichiarazioni sostitutive, se rese a pubblico ufficiale, potrebbero infatti rappresentare il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico. Ora che, con la divisione del Paese in zone gialle, rosse e arancioni e le diverse restrizioni in vigore, stanno tornando le autocertificazioni per spostarsi dal proprio Comune, è importante tenere a mente quali sono i rischi per chi viene sorpreso a mentire.

Chiaramente se si dice la verità, ma ci si trova fuori casa in violazione delle norme anti-contagio, si va comunque incontro a una sanzione: ma in questo caso si tratta di una multa amministrativa che va dai 400 ai 1.000 euro. Il penale scatta solo se si dichiara il falso. Chiaramente, per chi, oltre a non rispettare le regole, viola l'isolamento domiciliare e la quarantena ci sono tutta una serie di altre sanzioni.