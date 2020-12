Al Natale manca ormai una sola settimana. Ma gli italiani ancora non sanno quali saranno le restrizioni e le limitazioni per le festività. La decisione finale dovrebbe arrivare nella serata di oggi: probabilmente verrà presa durante il Consiglio dei ministri convocato alle 18. La prima decisione riguarda la forma: l’ipotesi più probabile è che il governo e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, adotteranno un decreto legge e non un dpcm, come spesso avvenuto per le restrizioni introdotte a causa del Covid. Ancora da decidere le norme: probabile una zona rossa nei giorni festivi, da stabilire le possibili deroghe per i pranzi natalizi. Resta da capire quali saranno le tempistiche e quando arriverà l’annuncio ufficiale.

Da questa mattina è in corso il confronto tra Conte e i capidelegazione al governo, a cui partecipano il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Il vertice è stato sospeso e riprenderà alle 13. Subito dopo dovrebbe esserci il confronto tra il governo, le Regioni e i Comuni. L’orario indicativo è quello delle 14. A quell’ora, quindi, si potrebbe iniziare a conoscere qualche elemento in più sulle restrizioni natalizie, considerando che il governo presenterà la sua proposta agli enti locali.

Dopo il confronto con Regioni e Comuni si dovrebbe così arrivare al Consiglio dei ministri convocato per le 18. Tra i punti all’ordine del giorno non c’è una voce specifica dedicata alle misure di Natale, ma dovrebbe rientrare nel tradizionale “varie ed eventuali”. Prima di una decisione definitiva, inoltre, si dovrebbe attendere la pubblicazione del report settimanale dell’Istituto superiore di sanità, il monitoraggio sulla situazione epidemiologica di tutte le Regioni italiane. Dovrebbe arrivare, come di consueto, nel pomeriggio. E servirà, come spiegato dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ad avere un quadro più completo della situazione, capendo così se è necessario intervenire in maniera più o meno rigida. La giornata si potrebbe concludere con una conferenza stampa di Conte, che potrebbe incontrare i giornalisti per annunciare le misure decise. L’eventuale annuncio potrebbe arrivare intorno alle 20, anche se da Palazzo Chigi al momento non arrivano conferme in tal senso.