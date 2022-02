Appello di Conte e Letta alle forze politiche sul fine vita: “Il Parlamento approvi presto la legge” Appello di Enrico Letta (Pd) e Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle) alle forze politiche affinché il Parlamento approvi la legge sul fine vita dopo la bocciatura del referendum da parte della Corte Costituzionale: “È una risposta importante a una esigenza che esiste ed è fortissima”.

A cura di Ida Artiaco

La Corte costituzionale ha giudicato ieri inammissibile il referendum sull'eutanasia legale, provocando dure reazioni da parte dell'opinione pubblica. La palla, però, a questo punto potrebbe passare al Parlamento, con l'approvazione di una legge ad hoc sul fine vita. A spingere in questa direzione sono soprattutto Partito democratico e Movimento 5 Stelle che, attraverso i propri leader, hanno fatto un appello alle forze politiche affinché su questo tema continui il dialogo.

"Noi vogliamo assolutamente che la legge sul suicidio assistito vada avanti – ha dichiarato ai microfoni di Fanpage.it Enrico Letta, segretario del Pd -. Credo che si debba fare un appello forte al Parlamento perché c'è una attesa da parte della società che deve e può trovare una risposta oggi, perché le condizioni affinché in pochi mesi la legge sia approvata ci sono. Gli italiani si aspettano che il Parlamento non si fermi e non chiuda gli occhi. È una risposta importante a una esigenza che esiste ed è fortissima".

Dello stesso avviso è Giuseppe Conte, leader del M5S: "Sull'eutanasia, così come sulla questione cannabis, prendiamo atto delle valutazioni della Consulta ma su entrambi questi temi sono in corso di esame qui in Parlamento dei progetti normativi molto strutturati e riteniamo che la risposta migliore la debba dare proprio il Parlamento perché questa richiesta e questa attesa non possono rimanere inevase. Il Parlamento deve assumersi questa responsabilità. Il m5S è in prima linea, lo ha già fatto proponendo questi testi e aprendosi al confronto con le altre forze politiche". L'ex presidente del Consiglio ha aggiunto che "il testo sul fine vita è molto equilibrato, abbraccia anche l'allargamento delle cure palliative e introduce percorsi di verifica con comitati etici. Lavoriamo con tutte le forze politiche. La comunità nazionale è più avanti rispetto alla politica".