La Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum sulla Cannabis Non si farà nemmeno il referendum sulla cannabis. Lo ha annunciato il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, in conferenza stampa.

A cura di Tommaso Coluzzi

Lo ha annunciato il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, in conferenza stampa: il referendum sulla cannabis promosso dall'associazione Luca Coscioni, è inammissibile.

Cosa chiede il referendum sulla cannabis

Il quesito referendario si riferiva al Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. L'intento è intervenire sulla rilevanza penale e su quella delle sanzioni amministrative. Sul sito del comitato promotore viene spiegato in cosa consisteva: "In primo luogo si propone di depenalizzare la condotta di coltivazione di qualsiasi pianta – ma si mantengono le condotte di detenzione, produzione e fabbricazione di tutte le sostanze che possono essere applicate per le condotte diverse dall’uso personale – e di eliminare la pena detentiva per qualsiasi condotta illecita relativa alla Cannabis e alle sostanze ad essa assimilate, con eccezione della associazione finalizzata al traffico illecito". Mentre sul piano amministrativo "il quesito propone di eliminare la sanzione della sospensione della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori attualmente destinata a tutte le condotte finalizzate all’uso personale di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa".

Il quesito del referendum sulla cannabis legale

Il quesito depositato è stato leggermente modificato dalla Corte di Cassazione in sede di convalida delle firme. Di seguito il definitivo: