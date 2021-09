Amazon firma protocollo con i sindacati, il ministro Orlando: “Scelta importante per il settore” Al ministero del Lavoro è stato sottoscritto un protocollo con cui Amazon e le organizzazioni sindacali di settore affermano che “le relazioni industriali rappresentano un valore in sé”. Si tratta di un accordo storico per quanto riguarda l’esperienza della multinazionale in Italia. “Si tratta di una scelta importante per ciò che rappresenta Amazon nel settore della logistica e per quello che la stessa logistica rappresenta oggi nella dinamica economica del nostro Paese”, ha commentato il ministro Orlando.

A cura di Tommaso Coluzzi

È un accordo storico quello sottoscritto al ministero del Lavoro. Amazon e le organizzazioni sindacali di settore – Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti – hanno firmato il protocollo per definire un sistema condiviso di relazioni industriali. Le parti, nel testo sottoscritto, affermano che "le relazioni industriali rappresentano un valore in sé" e si impegnano a rispettare le norme del contratto collettivo nazionale del settore. "Con questo accordo Amazon si impegna su un metodo di confronto con il sindacato che, dobbiamo dirlo, altri Paesi hanno scelto di non percorrere – ha commentato il ministro Orlando – Si tratta di una scelta importante per ciò che rappresenta Amazon nel settore della logistica e per quello che la stessa logistica rappresenta oggi nella dinamica economica del nostro Paese". E ancora: "Si tratta di un settore strategico per tutta la nostra produzione e la distribuzione commerciale che credo possa contribuire a migliorare il quadro della situazione nell'ambito della logistica segnato da una forte conflittualità".

L'accordo prevede una serie di iniziative da realizzare a livello nazionale, nel comunicato si legge:

momenti di confronto periodico sulle problematiche del settore e-commerce, anche in funzione del futuro rinnovo del CCNL;

momenti di confronto preventivo sulle strategie di sviluppo aziendale e di investimento negli ambiti territoriali;

verifica delle opportunità di formazione professionale continua per gli addetti ai singoli settori, utilizzando tutti gli eventuali elementi di sostegno economico e normativo, anche attraverso l’associazione datoriale di riferimento (Conftrasporto);

individuazione degli strumenti più idonei per monitorare gli andamenti occupazionali, con l’obiettivo di favorire percorsi di crescita e continuità occupazionale;

dialogo con i soggetti istituzionali nelle sedi competenti su eventuali tematiche di carattere sociale e sanitario, con particolare riferimento a quelle legate all’emergenza sanitaria COVID-19;

Inoltre stipulando il protocollo condiviso "le parti si sono impegnate a verificare la corretta applicazione del CCNL, in ragione delle reali attività svolte, per accertare trattamenti economici e normativi, coerenti per tutte le lavoratrici e i lavoratori Amazon, inclusi le lavoratici e i lavoratori in somministrazione in missione presso Amazon, che operano all’interno della disciplina prevista dal medesimo CCNL". Si legge anche che viene previsto un confronto su "eventuali vertenze riguardo l’interpretazione e/o la corretta applicazione del CCNL, secondo modalità e procedure stabilite dalle parti stesse". Infine devono essere previste "modalità di composizione di eventuali controversie, perseguendo l’instaurazione di corrette relazioni sindacali, nella convinzione reciproca che il confronto rappresenti lo strumento fondamentale per affrontare e dare soluzione ad eventuali problematiche che potessero insorgere".