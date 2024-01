Acca Larentia, Tajani e Lupi condannano i saluti romani: “Siamo antifascisti” “Siamo antifascisti”, dice il leader di Forza Italia a chi gli chiedeva della commemorazione di Acca Larentia a Roma. Sui saluti romani mostrati nei tanti video circolati anche quest’anno, Tajani chiede una “condanna” da parte di tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

Antonio Tajani è il primo nel centrodestra, e per ora (quasi) l'unico, a condannare la commemorazione di Acca Larentia a Roma. Il leader di Forza Italia ha risposto a una domanda diretta durante la conferenza stampa convocata nella sede del partito per annunciare nuovi ingressi. "Siamo una forza che certamente non è fascista, siamo antifascisti – ha detto immediatamente il vicepresidente del Consiglio – Chi ha avuto un comportamento del genere certamente deve essere condannato da parte di tutti, come devono essere condannate tutte le manifestazioni di sostegno a dittature". Poi ha ribadito: "C'è una legge che prevede che non si possa fare apologia di fascismo nel nostro paese, è vietato dalla legge".

Poco dopo le parole di Tajani, è arrivata anche una nota di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati: "I saluti romani ad Acca Larentia sono estranei alla nostra cultura politica e a quella del centrodestra ed essendo contrari ai valori della Costituzione, non abbiamo nessuna difficoltà a condannarli – ha commentato l'ex ministro – Ci auguriamo che chi, giustamente, si indigna per questi gesti, retaggio di un passato che non deve tornare, sia capace con altrettanta foga di condannare ogni forma di violenza, compresa quella ‘rossa’ che portò alla strage di Acca Larentia, i cui colpevoli sono tuttora ignoti". Silenzio, per ora, da Fratelli d'Italia e Lega.

Le immagini del raduno a Roma fanno scalpore ogni anno, ma in questo caso se ne sta parlando più del solito. Anche perché davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano erano presenti – ma non è una novità, anzi – diversi esponenti di Fratelli d'Italia. Nelle stesse ore, però, i militanti più giovani del partito organizzavano un altro rito nel parco di Villa Glori a Roma, con il "presente" scandito a gran voce, ma senza saluti romani. I filmati più impressionanti, invece, con centinaia – forse migliaia – di fascisti vestiti di nero e radunati a fare i saluti romani, provengono da Casapound.

Le condanne da parte delle opposizioni sono state sostanzialmente unanimi, dall'alleanza Verdi e Sinistra a Italia Viva, passando ovviamente per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione e +Europa. La segretaria del Pd ha anche presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, a cui verrà chiesto ancora una volta di sciogliere le organizzazioni neofasciste.