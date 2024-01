Acca Larentia, Schlein annuncia interrogazione a Piantedosi: “Organizzazioni neofasciste vanno sciolte” “Roma, 7 gennaio 2024. E sembra il 1924. Presenteremo un’interrogazione al Ministro Piantedosi, quel che è accaduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte”: lo afferma Elly Schlein commentando le immagini della commemorazione per la strage di Acca Larentia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elly Schlein ha annunciato un'interrogazione al ministro dell'Interno per i fatti del 7 gennaio, quando alla commemorazione per la strage di Acca Larentia a Roma non sono mancati saluti romani e grida nostalgiche. "Roma, 7 gennaio 2024. E sembra il 1924. Presenteremo un’interrogazione al Ministro Piantedosi, quel che è accaduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione", ha scritto la segretaria del Partito democratico sui suoi canali social, pubblicando il video del grido "Presente!", scandito dai militanti di CasaPound.

Domenica nella capitale diversi militanti di destra si sono radunati davanti alla sede storica del Movimento sociale italiano per ricordare l'omicidio di tre missini, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. Si tratta di un appuntamento in cui puntualmente si vedono braccia tese nel saluto romano. Emanuela Droghei, consigliera regionale e coordinatrice della segreteria dem romana, ha commentato: "Commemorare i morti è una cosa, dare copertura istituzionale ad adunate fasciste è altro. Destra e sinistra, negli anni, hanno lavorato per la costruzione di una memoria condivisa delle vittime degli anni di piombo, ma questa manifestazione è un’altra cosa".

La questione ha però presto assunto valore nazionale, con l'annuncio dell'interrogazione a Matteo Piantedosi da parte della segretaria Schlein. A commentare l'accaduto anche Sandro Ruotolo, responsabile Memoria nella segreteria nazionale del Pd. "In Germania arrestano chi fa il saluto romano. E’ accaduto a due italiani all'Oktoberfest. Da noi no. Accade ogni volta quando i fascisti commemorano Acca Larentia. Il fascismo è un crimine che va perseguito sempre. Le organizzazioni fasciste vanno sciolte", ha scritto su X.

Il deputato dem Arturo Scotto, sempre sui social, ha poi chiesto "Ha qualcosa da dire la destra al potere?", condividendo le immagini dei saluti romani durante la commemorazione.

La condanna non è arrivata solo dai dem. Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha commentato: "Questa è una vergogna inaccettabile in una democrazia europea". Da Italia Viva, invece, il senatore Enrico Borghi, ha scritto: "Questa immagine sembra datata esattamente cento anni fa, nel 1924, ed invece è di ieri sera. È inaccettabile che si permetta di fare il saluto romano nell'Italia di oggi, e di richiamare esplicitamente le adunate del disciolto partito nazionale fascista, senza alcun rispetto per la nostra storia e per quanti hanno lottato per le nostre libertà. Vista la prontezza con cui alla Scala le forze dell'ordine sono intervenute per un urlo (innocuo), sono in attesa che il ministero dell'Interno comunichi di aver provveduto ad aver attivato le stesse procedure seguite dalla Digos alla Scala di Milano e a passare le riprese alla magistratura per le necessarie identificazioni".

L'ex governatore del Lazio ed ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, da parte sua ha aggiunto. "Non è in discussione l'umana pietà per i morti e neanche la condanna della violenza politica di ieri e di oggi. Tutta, senza distinzione. Ma il saluto romano, fatto in occasione del ricordo di Acca Larentia, è esso stesso simbolo di morte, violenza e sopraffazione. Per questo dovrebbe essere condannato in primo luogo dalle forze politiche. Tutte. Chi non lo fa è complice".