A Jenin si spara sulla diplomazia, ma il governo italiano resta ambiguo: il nuovo episodio di "Nel Caso Te Lo Fossi Perso"

I governi di mezzo mondo si sono indignati per quanto accaduto a Jenin, dove alcuni soldati israeliani si sono messi a sparare dei colpi di avvertimento quando una delegazione di diplomatici si è avvicinata al campo profughi. Un fatto gravissimo, tanto che anche Palazzo Chigi ha deciso di convocare l’ambasciatore israeliano a Roma. Nel comunicato diffuso al termine dell’incontro il ministero degli Esteri ha sottolineato che non si è discusso solo di quello che è successo ieri, ma anche della disastrosa situazione a Gaza. Dove i morti sarebbero ormai vicini ai 60 mila.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, oggi in un’intervista ha detto che quanto accaduto è semplicemente inaccettabile. E ha anche detto che le bombe su Gaza adesso si devono fermare. Certo, gli ha fatto notare qualcuno dall’opposizione, non sarebbe dovuto servire l’incidente diplomatico per far prendere mezza posizione al governo italiano: le decine di migliaia morti a Gaza sarebbero dovute bastare.

