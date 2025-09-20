“Non è Stato il mare”, 10 anni di soccorso in mare tra naufragi e guerra alle ONG

Segui Scanner.
La collaborazione con la Guardia Costiera italiana, il Memorandum d'intesa tra Italia e Libia, la guerra alle ONG, la cosiddetta Guardia Costiera libica che spara alle navi umanitarie, le navi bloccate e i porti chiusi, la militarizzazione del Mediterraneo Centrale e i droni israeliani che lo pattugliano.
In 10 anni il Mediterraneo è cambiato profondamente a seguito di scelte politiche dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum ma anche dell'intera Unione Europea. Siamo passati dal "mai più" pronunciato da commissari europei e ministri davanti alle bare delle vittime della Strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, agli accordi con Paesi terzi per respingere le persone migranti o per detenerle una volta arrivate sul suolo europeo.
Il dialogo tra Giorgia Linari, portavoce di Sea Watch Italia, e il conduttore di Scanner Valerio Nicolosi, ripercorre questi 10 anni densi di azioni umanitarie, scelte politica dei governi e tante, troppe, polemiche.