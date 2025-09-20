Esteri
PODCAST

“Non è Stato il mare”, 10 anni di soccorso in mare tra naufragi e guerra alle ONG

Immagine
Audio wave

Segui Scanner.
Una rassegna stampa per capire il mondo, ogni giorno.

Immagine

La collaborazione con la Guardia Costiera italiana, il Memorandum d'intesa tra Italia e Libia, la guerra alle ONG, la cosiddetta Guardia Costiera libica che spara alle navi umanitarie, le navi bloccate e i porti chiusi, la militarizzazione del Mediterraneo Centrale e i droni israeliani che lo pattugliano.

Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?

In 10 anni il Mediterraneo è cambiato profondamente a seguito di scelte politiche dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum ma anche dell'intera Unione Europea. Siamo passati dal "mai più" pronunciato da commissari europei e ministri davanti alle bare delle vittime della Strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, agli accordi con Paesi terzi per respingere le persone migranti o per detenerle una volta arrivate sul suolo europeo.

Il dialogo tra Giorgia Linari, portavoce di Sea Watch Italia, e il conduttore di Scanner Valerio Nicolosi, ripercorre questi 10 anni densi di azioni umanitarie, scelte politica dei governi e tante, troppe, polemiche.

Immagine

Segui Scanner.
Una rassegna stampa per capire il mondo, ogni giorno.

Immagine

SCANNER è il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna, migrazioni e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

[Altro]

Da Gaza al Sudafrica: i simboli che cambiano la storia

37:22

Chi guadagna dalla guerra?

34:12

Gaza brucia: cosa sta accadendo nella Striscia

36:03

L’esercito israeliano entra con i carri armati a Gaza City: la nuova Nakba

37:02
Ascolta tutte le puntate
Tutti i podcast
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views
Immagine

Segui Scanner.
Una rassegna stampa per capire il mondo, ogni giorno.