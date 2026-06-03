Caporalato e i braccianti bruciati vivi: il costo umano dell’agroalimentare in Italia

Ma davvero vogliono tutti venire in Italia? Davvero siamo la terra promessa? Raccogliere i pomodori a Foggia, le arance in Calabria o le mele in Piemonte è davvero il sogno di chi scappa da casa propria e attraversa mezzo mondo?

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Bruciati vivi a Amendolara

La strage avvenuta nei giorni scorsi ad Amendolara, in provincia di Cosenza, nella quale sono state bruciate vive 4 persone (3 afghani e 1 pakistano), riguarda dei braccianti. Quelli che garantiscono quella che il governo chiama eccellenza, ovvero l'agroalimentare. A raccontarlo è l'unico superstite, un uomo afghano che ha parlato di mafia e caporalato. Erano migranti, esattamente come chi li ha bruciati vivi, perché il caporalato è talmente stratificato che anche i livelli intermedi dello sfruttamento sono composti da migranti. Solo in alto ci sono le eccellenze, quelli che guadagnano: la grande distribuzione.

"Ci davano da mangiare e da dormire, non volevano darci altro", ha detto l'uomo sopravvissuto al Tg3 Calabria. Da lì sarebbe partita la lite e le telecamere di sorveglianza del benzinaio mostrano l'orrore: le chiusure della macchina bloccate, la benzina gettata dentro e le fiamme che hanno bruciato vivi i 4 uomini. Non è la prima volta, non sarà l'ultima che un bracciante muore in situazioni simili: Satnam Singh a 31 anni, lasciato davanti casa della moglie con il braccio mozzato in una cassetta della frutta. Morto dissanguato.

L'impunità di chi sfrutta

La lista sarebbe lunga e dettata da un'idea di fondo: l'impunità degli sfruttatori. Perché quei braccianti non sono persone con diritti ma corpi da sfruttare in nome del profitto. Per farlo ci sono anche le leggi che li rendono ricattabili, perché dipendenti di un padrone che può dichiarare a posteriori quante giornate hanno lavorato, e solo da quello dipenderà il loro permesso di soggiorno.

La Calabria è la terra della strage di Cutro, della domanda della presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi: "Sapevate che era pericoloso?". Sì, lo sapevano. Non sapevano che dopo ci sarebbe stata un'altra odissea, stavolta in terra.