Perché la destra sbaglia sulla morte di Abderrahim Fakir e sullo scudo penale

Nelle primissime ore dopo la morte di Fakir Abderrahim avvenuta durante l'intervento della polizia a Bologna, è partita la gara a chi dà più sostegno agli agenti dai banchi della maggioranza ma anche dell'opposizione, quella di Vannacci.

Sulla morte di Fakir Abderrahim le indagini dovranno fare il loro corso ma il video parla chiaro: la manovra di costrizione praticata dai poliziotti e il non intervento degli operatori del 118 hanno portato alla morte, tanto che l'uomo chiedeva aiuto e urlava "basta".

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La remigrazione e gli elementi "scacrificabili"

Eppure Fakir Abderrahim rappresenta per una certa cultura politica un elemento sacrificabile. Straniero, marocchino, di 42 anni che aveva dato in escandescenza durante un incontro con la famiglia. Questo è il motivo per cui è stata chiamata la polizia.

Era anche un imprenditore, cosa che sembra essere passata in secondo piano.

Se sei straniero e dai in escandescenza, non sappiamo neanche perché, lo stato è legittimato a fare qualsiasi cosa. D'altronde è il principio della remigrazione: non è importante da quanto sei in Italia, qual è la tua storia, se hai un'azienda, se lavori. Bastano pochi minuti sopra le righe e il gioco è fatto: "non è integrato, deportiamolo". In questo caso si è andati oltre, Fakir Abderrahim è stato ucciso e per gli agenti scatta lo scudo penale che ha voluto questa maggioranza.

Dal garantismo alla condanna a morte

La destra una volta era garantista, ora protegge chi giustizia i cittadini in strada.

Eppure lo Stato dovrebbe tutelare chi è sotto la sua custodia: carcere, ospedale, questura o anche un fermo in strada: nel momento in cui una persona è in stato di fermo dovrebbe uscire sana, incolume, dal carcere addirittura migliore per il vecchio principio della riabilitazione.

Se sei straniero o diverso, se sei dissidente, oggi non è così. Lo dimostra bene Vannacci con un video generato con l'AI nel quale condanna a morte Schlein, Conte e le opposizioni.

La democrazia è in pericolo.

Per anni chi ha provato a dirlo veniva deriso o sminuito, i liberal hanno aperto le strade al post fascismo e oggi ne paghiamo le conseguenze.

Oggi Scanner parte da qui.