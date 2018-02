Una vera e propria baby gang quella che ha aggredito e filmato un anziano a Casalguidi, frazione di Serravalle Pistoiese. Il pensionato, peraltro invalido, si è visto strappare il bastone con cui stava passeggiando per strada, finendo per cadere a terra. Non contenti, dopo l’aggressione i minori hanno postato sui social network il video della violenza. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine e il video, che già aveva collezionato reazioni e commenti, è stato rimosso dalle piattaforme dove era stato postato.

L'anziano, riferisce il vicesindaco di Serravalle Pistoiese, Federico Gorbi, “per fortuna ha riportato solo qualche ecchimosi e qualche escoriazione. Ma l'episodio è gravissimo”. Gordi assicura che il filmato in questione è stato già eliminato da Facebook. “Sono fatti che amareggiano profondamente – afferma ancora il vicesindaco – e che vanno stroncati sul nascere, prima che si diffondano ulteriormente. Sicuramente ci rimettiamo al lavoro delle forze dell'ordine e per quanto ne so gran parte dei responsabili sarebbe già stata individuata”.

Secondo quanto ha ricostruito La Nazione, la vittima stava camminando lungo una stradina di Casalguidi quando improvvisamente il gruppo di ragazzini ha cominciato a seguirlo per poi dargli l'assalto. Uno dei giovanissimi gli ha strappato il bastone: l'anziano prima ha cercato di difendersi poi è finito a terra. “La cosa che colpisce, e nel video si vede chiaramente – prosegue Gorbi – è che l'anziano stava viaggiando per conto suo, non faceva nulla di male, nel senso che a volte ci sono degli anziani che rimproverano dei giovani, magari perché fanno confusione, la reazione sarebbe sbagliata comunque ma almeno sarebbe originata da un aspetto, dovuto all'incomprensione generazionale: in questo caso non c'è stato neanche quello”.