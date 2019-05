Stava facendo una passeggiata con il proprio cane quando una avvenente sconosciuta lo ha approcciato in maniera affettuosa per poi rubargli il Rolex. È accaduto ieri in via Gran Sasso, a Pescara. L’anziano ha però capito le sue intenzioni e si è messo a gridare. La donna, arrestata in flagrante per rapina dai Carabinieri locali, è una 32enne romena senza fissa dimora: i militari dell'Arma la descrivono come una specialista in quella che viene definita “la tecnica dell’abbraccio“.

I fatti si sono verificati intorno alle ore 10, quando la borseggiatrice si è avvicinata alla vittima con fare gentile, cercando di instaurare un dialogo con l’ignaro signore; ad un certo punto gli ha chiesto l’ora, inducendo l’anziano a scoprire il suo orologio in acciaio e oro del valore di circa 7.500 mila euro. La donna, con un gesto repentino, ha afferrato il polso del malcapitato e ha provato a sfilarglielo, approfittando anche del fatto che lo stesso reggeva con l’altra mano il guinzaglio del cane col quale passeggiava. Il nonnino però ha immediatamente capito l’intenzione della sconosciuta tentando di ritirare il braccio dalla presa, ma la 32eenne con forza gli ha bloccato l’arto e alla fine è riuscita a portargli via il Rolex. Fortunatamente in aiuto dell’uomo è arrivato un passante, attirato dalle urla della vittima. Ha chiamato il 112, presente nelle vicinanze con una pattuglia che è riuscita a fermare la ladra con l’orologio ancora tra le mani, per poi portarla in caserma: adesso è rinchiusa nel carcere di Chieti.

Dagli accertamenti degli inquirenti è risultato che la donna è stata coinvolta in diversi procedimenti penali in varie parti d’Italia (Veneto, Emilia Romagna e Toscana), dove ha messo a segno numerosi colpi sempre alla stessa maniera: sfilava alle persone oro e oggetti di valore per strada, attraverso il “furto dell’abbraccio”.