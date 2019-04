Un uomo di quarantatré anni, Mirko Paggi il suo nome, è stato ucciso mercoledì sera alla periferia di Perugia, nel quartiere di Ponte d’Oddi, pare al termine di una discussione. A sparare con un fucile da caccia sarebbe stato Antonio C., un cinquantanovenne originario della Sicilia ma residente a Perugia che vive a poca distanza dalla vittima. Secondo quanto ricostruito, Paggi è stato colpito davanti casa dell'altro uomo che avrebbe sparato da un balcone al termine di una lite. In casa con il presunto omicida c'era anche il figlio minorenne che almeno in parte avrebbe assistito al delitto. Paggi ha fatto qualche metro prima di cadere a terra e morire.

Dopo il delitto ha chiamato la polizia – Lo stesso presunto omicida ha avvertito la polizia ed è sceso in strada dove ha atteso gli agenti ancora con il fucile in mano. Il cinquantanovenne – che subito avrebbe ammesso di essere responsabile dell’accaduto – è stato quindi arrestato dalla polizia con l’accusa di omicidio. Contestati all’uomo anche il possesso illegale e l'alterazione dell'arma, che aveva le canne mozzate, e delle munizioni in quanto il presunto autore del delitto era stato inquisito in passato e non poteva detenerli.

Alcuni vicini avrebbero visto i due uomini litigare – L'omicidio, a quanto emerso finora, sarebbe arrivato al culmine di un rapporto fatto di gravi dissapori ma sono ancora in corso indagini da parte del personale della questura per chiarire i motivi che avrebbero spinto il cinquantanovenne a uccidere il vicino. Gli investigatori stanno ascoltando gli altri residenti nella zona. Qualcuno avrebbe visto la scena: uno, in particolare, avrebbe riferito di aver visto prima i due litigare dal balcone e poi di aver sentito gli spari. Qualcuno ha anche chiamato i soccorsi dopo aver sentito sparare, ma per il quarantatreenne non c’è stato nulla da fare.