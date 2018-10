Perugia, rapina in tabaccheria finisce nel sangue: sparatoria e inseguimento, un morto

La sparatoria avrebbe coinvolto un vigilantes i e i carabinieri che tentavano di impedire una Rapina in tabaccheria a Ponte Felcino durante la notte. In mattinata poi il ritrovamento del cadavere di un uomo ancora col passamontagna all’interno di un’auto, abbandonata poco lontano dal luogo del furto e con il lunotto posteriore in frantumi.