Una violentissima esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 9 a Parigi, in una pasticceria del quartiere dell’Opera. A quanto pare la deflagrazione è avvenuta in una boulangerie in rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Un palazzo è in fiamme, si segnalano almeno 20 feriti, due dei quali versano in gravi condizioni. Sul posto si sono precipitati vigili del fuoco e ambulanze.

Negli istanti immediatamente successivi all'esplosione nelle persone che si trovavano nella zona è tornato l'incubo di un attacco terroristico. "Ho sentito un boato, poi una fortissima folata di vento", ha raccontato una receptionist di un hotel di rue de Trévise, spiegando di aver fortemente temuto che si stesse compiendo un attentato nelle vicinanze. In realtà ben presto è stato chiaro a tutti che si era trattato di un incidente le cui conseguenze sono ancora tutte da chiarire con certezza. Oggi è attesa in città la nona manifestazione dei gilet gialli, il cui arrivo in centro è atteso per il pomeriggio.