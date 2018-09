Grave incidente stradale nella serata di domenica a Palermo, in viale Olimpo. Un uomo di trentaquattro anni alla guida di uno scooter Piaggio Beverly è finito contro un palo pare dopo aver tentato di evitare un cane che stava attraversando la strada in quel momento. Il trentaquattrenne avrebbe perso il controllo del suo scooter e, sbalzato dalla sella, si è schiantato violentemente sull’asfalto. Come ricostruito dai quotidiani locali, l’incidente si è verificato intorno alle 20 di domenica poco dopo la rotonda di Partanna Mondello in direzione di piazza Castelforte. A soccorrere il centauro finito a terra sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all’incidente e subito hanno chiamato un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale Villa Sofia. I medici che lo hanno accolto al pronto soccorso gli hanno diagnosticato una grave trauma toracico. Attualmente il centauro si trova ricoverato in prognosi riservata.

Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale – Gli agenti dell’infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi per cercare di capire l’esatta dinamica dell’incidente. Purtroppo incidenti come questo accaduto ieri sera a Palermo non sono rari: sempre in Sicilia, ad esempio, lo scorso agosto nel Catanese un automobilista per tentare di evitare un cane era finito fuori strada e la sua auto si era capovolta più volte. Nello schianto erano morti due giovani mentre altri due erano stati trasportati in gravi condizioni in ospedale.