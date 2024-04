video suggerito

Si schianta in scooter mentre va al lavoro, morto il 22enne Francesco Caruso: gli organi saranno donati Saranno donati gli organi di Francesco Caruso, il 22enne di Letojanni morto in un incidente stradale mentre si stava recando sul suo posto di lavoro a Taormina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

111 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Caruso

È deceduto il 22enne Francesco Caruso, giovane di Letojanni rimasto ferito in modo gravissimo nello schianto frontale tra moto e scooter avvenuto nel pomeriggio di sabato 20 aprile sulla Statale 114 a Taormina. Il 22enne è purtroppo morto all'ospedale San Vincenzo, dove era stato ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione. I medici hanno accertato nella nottata tra sabato e domenica la morte cerebrale testimoniata anche dall'assenza di risposte agli stimoli.

Secondo quanto reso noto dalla stampa locale, il 22enne era un donatore di sangue e la famiglia ha accolto subito la proposta di donare gli organi come gesto di grande generosità nei confronti di altre persone in pericolo di vita: sono quindi state avviate le procedure per l'espianto dall'equipe guidata dal dottor Giuseppe Bova del Centro regionale trapianti.

Il 22enne era stato assunto da poco all'hotel Atlantis Bay di Taormina, dove si stava recando al momento dell'incidente. Nel pomeriggio di sabato, infatti, il ragazzo stava guidando per raggiungere l'albergo in sella al suo scooter. Al km 46,100 della Ss 114, il ragazzo si è trovato davanti una moto proveniente dalla direzione opposta. A bordo della moto vi era un 39enne di Santa Teresa di Riva, rimasto ferito in modo meno grave.

Leggi anche Morto lo sciatore di 16 anni colto ieri da infarto a Sestriere: donati gli organi

Le condizioni di Caruso, invece, sono apparse da subito disperate e il suo quadro clinico non è mai migliorato fino al tragico esito. Sull'incidente sono attualmente in corso le indagini della Polizia locale di Taormina, che stanno cercando di ricostruire l'intera dinamica dello scontro che è costato la vita a un ragazzo giovanissimo.

Chi conosceva il 22enne lo descrive come una persona buona, dedita al lavoro e sempre disponibile. Caruso era solare e aveva una gran voglia di aiutare gli altri e di passare il suo tempo con familiari e amici.