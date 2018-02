Un ragazzo di quindici anni è stato arrestato dalla polizia in Pakistan con la pesante accusa di aver violentato e ucciso la piccola Asma, una bambina di quattro anni che viveva nella provincia nord-occidentale di Kyber Pakhtunkhwa. Il delitto, avvenuto nel mese di gennaio, aveva sollevato forte commozione nell'opinione pubblica anche perché si trattava del secondo episodio simile registrato in pochi giorni. Prima di Asma, per mano di un serial killer era morta un'altra bambina di sette anni di nome Zainab: la piccola è stata stuprata, uccisa e il corpo gettato tra i rifiuti di una discarica.

Il ragazzo avrebbe confessato l’omicidio – L'ispettore generale della polizia provinciale, Salahuddin Mehsud, ha detto che l’adolescente arrestato per la morte di Asma è stato inchiodato da un test del Dna realizzato su una goccia di sangue caduta su una foglia vicino al luogo del delitto alla periferia di Mardan. Messo alle strette dagli inquirenti, il quindicenne avrebbe ammesso di aver violentato la bambina e, dato che lei urlava e piangeva, avrebbe tentato di chiuderle la bocca con le mani finendo per soffocarla.

Pakistan pericoloso per le donne – I casi di bambine, giovani e donne uccise dopo episodi di violenza sessuale sono un fenomeno molto vasto in Pakistan e preoccupano fortemente il governo. Nelle ultime ore un tribunale della provincia meridionale di Sindh ha condannato a morte l'insegnante di un seminario islamico che violentò e uccise nel2014 una bimba di dieci anni nel distretto di Badin, mentre tre suoi complici hanno ricevuto altrettanti ergastoli.