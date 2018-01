La Befana ha portato in Italia nuovi Paperoni, non solo i fortunati vincitori della Lotteria 2017. A Saonara, in provincia di Padova, un artigiano di 50 anni si è aggiudicato ben 5 milioni di euro al Gratta e Vinci del concorso "100X", che ha giocato casualmente proprio la scorsa domenica mattina al bar centrale di piazzale San Martino del piccolo comune veneto. Grazie al numero "40" ha sbancato l'intero jackpot a disposizione. Non avrebbe mai pensato che quel biglietto da 20 euro gli avrebbe per sempre cambiato la vita. Anche perché le condizioni economiche della sua famiglia, si vocifera nel paese, non sono mai state delle migliori. Tuttavia, come hanno raccontato alcuni suoi amici al Gazzettino, "ora vive barricato in casa, ha paura e non vuole che si sappia in giro il suo nome".

Ma la caccia al nuovo Paperone ormai è cominciata e sembra inarrestabile. La sua unica speranza è che si spengano presto i riflettori sulla sua vincita, dal momento che vive nell'incubo che qualcuno possa far del male alla sua famiglia per via di questa improvvisa e inaspettata ricchezza. E in attesa che il fortunato si palesi, è il bar centrale di Saonara, dove è stato acquistato il Gratta e vinci vincente, a essere preso d'assalto. Il gestore, Liu Furong, 42 anni e di origine cinese, ha giurato che non svelerà mai il nome del vincitore. "Fa parte dell'etica professionale, ma posso dire che quando ho messo il codice del biglietto del gratta e vinci ed è venuta fuori la scritta vincita prenotabile in banca, il cliente istintivamente mi ha abbracciato", ha dichiarato alla stampa locale. Intanto, nelle ultime ore in tanti, compreso il sindaco, nello stesso locale hanno sborsato decine di euro comprando biglietti delle lotterie istantanee e sognando di emulare l'artigiano.

Una scelta, questa del vincitore di Saonara, completamente opposta a quella di Biagio Vigna, parcheggiatore 64enne di Pinerolo, in provincia di Torino, che sempre lo scorso 6 gennaio ha vinto 1 milione di euro alla Lotteria Italia, e che ha subito palesato la sua identità. Dopo essere finito al pronto soccorso a causa dello choc dovuto alla super vincita, ha confessato di aver acquistato il tagliando per sua figlia, "per farle un regalo, e in effetti è suo. Anche lei quando ha visto il biglietto vincente è venuta a prendermi e mi ha chiesto cosa fare. Le ho detto è tuo, fanne ciò che vuoi. Troppi soldi per me, non li voglio. Lei è giovane, io il mio tempo l'ho fatto".