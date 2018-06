Morto a cinquantacinque anni per la puntura di un insetto, probabilmente una vespa. È la disgrazia accaduta mercoledì a un uomo di Trebaseleghe, nel Padovano, punto vicino alla gola davanti casa. La vittima si chiamava Giuseppe Mason. Come ricostruisce il quotidiano Il Gazzettino, la tragedia è accaduta poco dopo pranzo in una casa in via Albare a Silvelle di Trebaseleghe. Giuseppe alle 14 sarebbe dovuto andare a Mestre a lavorare – l’uomo faceva il ferroviere – e fino a pochi minuti prima del dramma era stato in casa in compagnia di un cognato. Un insetto lo avrebbe punto nel momento in cui è uscito nel giardino per andare a gettare del vetro nel contenitore dei rifiuti. Mason sapeva di essere allergico e istintivamente avrebbe anche tentato di farsi un'iniezione salvavita che in altre occasioni lo aveva salvato. Ma purtroppo questa volta è stato tutto inutile. Lo shock anafilattico non gli ha dato scampo e l’uomo, che era solo, è morto in casa.

Quando sono arrivati i soccorritori era già troppo tardi – I suoi colleghi di lavoro, non vedendolo arrivare né rispondere al telefono, hanno chiesto a un conoscente che abita nella zona di andare a controllare. Purtroppo però era già troppo tardi. Il cinquantacinquenne è stato trovato disteso a terra. Un vicino di casa che aveva una copia delle chiavi è entrato e nel frattempo sono stati allertati i soccorsi, ma il personale medico arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso di Mason. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Noale (Venezia) e sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi.