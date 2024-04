video suggerito

Treviso, esce in balcone, si sporge e precipita davanti agli occhi della moglie: morto uomo di 68 anni La tragedia due sere fa a Conegliano Veneto. Il 68enne Renato Sagui è morto davanti agli occhi della moglie dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Tirindelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dramma due sere fa a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, dove il 68enne Renato Sagui è morto davanti agli occhi della moglie dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Tirindelli: è accaduto intorno alle 23 di mercoledì, quando l'anziano si è sporto dal balcone precipitando subito nel vuoto. Il volo, di 12 metri, si è rivelato fatale.

È probabile che tra le cause del suo sbilanciamento ci sia il fatto che il 68enne fosse piuttosto alto e che, invece, il parapetto fosse molto basso. Non è però da escludere nemmeno che Sagui sia stato colto da un malore. L’unica certezza al momento è che alla tragedia è stata costretta ad assistere la moglie, che poi è stata sentita dai carabinieri di Conegliano. Nelle prossime ore potrebbe essere nuovamente in caserma.

Gli inquirenti escludono il coinvolgimento di terzi nella vicenda e nemmeno l’ipotesi del suicidio sembrerebbe essere stata presa in considerazione. La teoria maggiormente accreditata è appunto quella di una fatalità, tuttavia l’esatta dinamica degli ultimi istanti di vita di Renato Sagui verrà chiarita solo delle indagini e determinante sarà il racconto della consorte della vittima, indispensabile a tracciare un quadro completo dell’accaduto. Renato Sagui, pensionato, era originario della provincia di Belluno ma viveva da tempo con la moglie nella palazzina in cui ha poi trovato la morte. Al momento si attendono le disposizioni dell’autorità giudiziaria competente, non è da escludere la possibilità che venga disposto l’esame autoptico sul corpo dell’uomo.

Da quanto emerso sarebbe stata la moglie a chiamare subito il Suem 118. Tuttavia, malgrado il tempestivo soccorso, è stato inutile ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario accorso sul posto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, la sua morte è avvenuta sul colpo.