Come faceva spesso, aveva deciso di inforcare la sua bicicletta da corsa per andare a trovare la fidanzata, residente in un paesino a una trentina di chilometri di distanza, ma un crudele destino ha voluto che non arrivasse mai più a destinazione. Gimmy Lionello, 41enne ciclista di Adria, in provincia di Rovigo, è morto tragicamente nelle scorse ore lungo il tragitto a seguito di un fatale incidente stradale mentre era in sella alla bici da corsa, che era da anni la sua passione, a pochi chilometri dalla destinazione dove la ragazza lo stava attendendo. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di mercoledì 8 maggio, intorno alle 12.30, lungo la strada statale 16, nel territorio del comune di Stanghella, in provincia di Padova.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il 41enne, per motivi ancora tutti da accertare, ha improvvisamente e violentemente impattato contro la parte posteriore di una vettura che lo precedeva nello stesso senso di marcia ed è finito a terra. Un tamponamento violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Dopo aver urtato con la bici contro la vettura, una Peugeut 108 guidata da un 68enne rodigino, infatti, ha battuto la testa a terra rimanendo esanime sull'asfalto. I soccorsi medici, giunti tempestivamente sul posto, hanno cercato di rianimarlo a lungo mettendo in atto ogni sforzo possibile per salvarlo ma si è rivelato tutto inutile.

Il ciclista, dopo essere stato rianimato sul posto dal Suem 118 per oltre venti minuti, è stato anche caricato sull'elisoccorso, allertato immediatamente vista la gravita della sua situazione, ma è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Padova dove era stato trasferito d'urgenza. Sul tragico schianto che gli è costato la vita indagano ora i carabinieri di Vescovana, anche loro accorsi sul posto e incaricati dei rilievi.