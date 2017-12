Tragico episodio nelle scorse ore nel Padovano, un ragazzino di soli 15 anni si è tolto la vita lanciandosi da una parete rocciosa della montagna dopo aver inviato un ultimo sms di addio alla madre. Il dramma nelle serata di mercoledì quando l'adolescente, dopo essersi allontanato da casa senza avvisare nessuno, è salito lungo un sentiero dei Colli Euganei, sul Monte Pirio, a Torreglia, in provincia di Padova, dove infine si è lanciato nel vuoto. Ad allertare i soccorsi è stata proprio la mamma dopo aver ricevuto il messaggio telefonico inquietante.

Il giovane infatti nel testo sembra avesse annunciato di volersi suicidare anche se non ha dato indicazioni precise su dove si trovasse. La donna di 51 anni si è subito preoccupata e ha deciso di chiamare i carabinieri per avvisare che il figlio si era allontanato da casa e le aveva mandato il preoccupante messaggio. I militari hanno fatto subito scattare le ricerche che sono proseguite per alcune ore fino al tragico epilogo. La corsa contro il tempo per individuarlo e fermarlo purtroppo non è servita. Il suo corpo senza vita è stato trovato dai carabinieri della stazione di Abano Terme in tarda serata.

Secondo i conoscenti, la famiglia non aveva particolari problemi e il giovane non era considerato problematico, per questo al momento restano sconosciuti i motivi dell'estremo gesto del 15enne. Spetterà ora ai carabinieri, coordinati dal pm, indagare sulla vicenda per tentare di ricostruire le ultime ore di vita del giovane e capire quindi cosa lo abbia spinto al suicidio.