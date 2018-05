Una giovane inglese ha denunciato di essere stata violentata in Sardegna. A presentare denuncia è stata lei stessa – la ragazza presunta vittima di violenza sessuale ha venticinque anni e si trovava in Italia per una vacanza – recandosi dai Carabinieri subito dopo l’episodio che risale ad alcune sere fa. Da quanto emerso, la ragazza sarebbe stata violentata a Cardedu, un piccolo comune in Ogliastra, dopo una serata passata in compagnia di altre persone in un bar del paese sulla costa orientale dell’isola. Gli inquirenti hanno ascoltato a lungo la giovane inglese e hanno raccolto la sua descrizione degli aggressori, ma non hanno fornito alcun dettaglio sull’episodio di violenza sessuale subito.

La giovane inglese ha lasciato l’Italia subito dopo aver denunciato la violenza – Come ricostruito dal quotidiano locale L’Unione Sarda, subito dopo aver presentato denuncia la venticinquenne sotto choc ha lasciato la Sardegna e l’Italia per ritornare nel suo Paese. Le indagini per ricostruire la vicenda vengono portate avanti dai militari della locale stazione e da quelli della Compagnia di Jerzu al comando del capitano Giuseppe Merola.

La ragazza aveva affittato un appartamento nel contro della cittadina – Da quanto emerso, la giovane era arrivata per un periodo di vacanza ai primi di maggio a Cardedu, dove aveva affittato un appartamento nel centro storico della cittadina. Una scelta definita insolita per una ragazza della sua età dato che in questo periodo dell'anno Cardedu – comune costiero che conta meno di duemila abitanti – è quasi disabitato e privo di servizi e si rianima solo durante l'estate. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, in questi giorni di permanenza in paese la ragazza inglese si era fatta conoscere dalla popolazione locale perché amava uscire e la sera frequentava i bar del centro. L'aggressore l’avrebbe presa di mira proprio dopo l'uscita da uno di questi locali.