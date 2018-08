Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata sull’isola di Lombok, in Indonesia. La magnitudo è di 6.3 e il sisma ha colpito la stessa area già devastata dalle scosse di alcune settimane fa che hanno provocato la morte di 460 persone. L’epicentro del terremoto è stato registrato a 7 km di profondità. Per il momento, comunque, non ci sono notizie di danni gravi o di feriti. L’epicentro è stato individuato a sud-est di Belanting. Il sisma è stato avvertito anche nelle vicine isole di Sumbawa e Bali. Fino a questo momento non è stato emesso alcun allarme tsunami.

Secondo quanto racconta l’agenzia di stampa Associated Press, il terremoto ha causato nell’isola frane e panico nei villaggi. Confermando, però, che al momento non ci sarebbero notizie di feriti e vittime. Alcuni edifici sarebbero stati danneggiati. La stessa zona era stata colpita dalla scossa del 5 agosto che ha distrutto centinaia di case e provocato migliaia di sfollati.

Le scosse nell'Oceano Pacifico

Altre scosse si sono registrate, nella notte, nell’Oceano Pacifico e, in particolare, vicino a Fiji e Tonga. Secondo quanto riportato dall’Us geological survey, comunque, si è trattato di scosse talmente profonde che, nonostante l’altissima magnitudo (8.2) non ci sarebbero stati danni. Allo stesso modo, sembra si possa escludere un rischio tsunami, sempre per la profondità dell’epicentro, avvenuto 560 km sotto la Terra. L’epicentro è stato registrato a 270 km a est di Levuka (nelle Fiji) e a 443 km a ovest di Neiafu (Tonga). L’area colpita è quella dell’anello di fuoco del Pacifico, dove più volte si sono registrate forti scosse.