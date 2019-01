"Nel lontano 2001, dopo il mio primo volo da solista al 70° Stormo di Latina. Uno dei giorni più belli della mia vita", è il messaggio postato nelle scorse ore da Samantha Cristoforetti sul suo account twitter a corredo di una foto di quel momento che la mostra in divisa da pilota e completamente bagnata mentre è ancora nella fontana e bacia la statua del pinguino al culmine di quello che è stato il suo rito tra commilitoni alla Scuola volo dell'Aeronautica militare di Latina. Nel messaggio Astrosamantha, come è stata ribattezzata dopo la sua esperienza sulla stazione spaziale internazionale, non fa nessun riferimento esplicito ma è difficile non scorgere nel suo post un riferimento alla vicenda di Giulia Jasmine Schiff, la ventenne veneziana che ha denunciato atti di nonnismo durante il rito del "battesimo del volo".

Nella foto l'astronauta italiana infatti è proprio in quella fontana dove sono avvenuti i fatti contestati dalla giovane poi espulsa dal corpo per scarsa attitudine militare e proprio mentre subisce lo stesso rito . Samantha Cristoforetti, che oltre a essere la prima donna italiana nello spazio è anche un ufficiale pilota dell’Aeronautica militare, nel suo tweet ha concluso: "Un grande in bocca al lupo alle allieve pilote e agli allievi piloti dell’Aeronautica Militare che oggi stanno lavorando duramente per realizzare il loro sogno". Un tweet che ha raccolto consensi tra chi vede quel trito solo come goliardico ma anche molte critiche tra chi lo vede solo come un sopruso ai danni dei giovani allievi piloti .