Scuole ancora chiuse domani, venerdì 11 gennaio, a causa dell'allerta meteo per la neve che non dà tregua nelle ultime ore soprattutto alle regioni centro-meridionali. Già oggi, giovedì 10 gennaio, molti istituti hanno sospeso le lezioni in seguito alle ordinanze promulgate dai sindaci per le avverse condizioni meteorologiche, destinate a peggiorare ulteriormente nelle prossime ore. I territori più colpiti restano quelli di Campania, Basilicata e Abruzzo. Proprio alcuni comuni di quest'ultima regione, hanno già annunciato la chiusura delle scuole anche per domani. Si tratta di Rapino, Pizzoferrato, Penne, Chieti, Orsogna, Fossacesia, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro.

In Calabria scuole di ogni ordine e grado chiuse domani ad Acri, in previsione della possibilità di formazione di ghiaccio attesa durante la prossima notte, così come è confermato dall'ordinanza firmata dal sindaco Pino Capalbo. In Puglia, ed in particolare nel foggiano, a Monte San'Angelo come a San Giovanni Rotondo è prevista neve e temperature attorno a 0 gradi, ma ancora nessun provvedimento è stato adottato circa la sospensione o meno delle attività scolastiche. È probabile che altri comuni si aggiungeranno all'elenco di quelli che già hanno deciso di tenere per domani le scuole chiuse per motivi di sicurezza, e che pertanto è in continuo aggiornamento. Il freddo continuerà per tutto il prossimo weekend, mentre già a partire dall'inizio della prossima settimana le temperature torneranno a salire di qualche grado.