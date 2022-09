Ztl Dante, il Comune ci ripensa: “Valutiamo il traffico prima di decidere di riattivarla” Il Comune: “Studieremo i flussi di traffico prima di riattivare la Ztl. Sarà una decisione condivisa con la città”

A cura di Pierluigi Frattasi

Dietrofront del Comune di Napoli sulla Ztl di piazza Dante: "Valuteremo i flussi del traffico nei prossimi 15 giorni per valutare se confermare o meno l’attivazione del varco". La notizia della riattivazione della Ztl a partire dal 1 ottobre prossimo, con l'accensione del varco telematico anticipata già da questa mattina, è stata annunciata a sorpresa ieri pomeriggio e non era stata concordata con la II Municipalità.

La Ztl era stata sospesa a settembre 2020, dopo il crollo e la chiusura della Galleria Vittoria. La Ztl è rimasta sospesa anche dopo la riapertura del tunnel, a causa del protrarsi dei lavori in via San Giovanni a Carbonara che ora sono terminati. Scaduta l'ordinanza di sospensione, quindi, è venuta meno anche l'esigenza di rinnovarla.

Da qui, l'annuncio della riattivazione della Ztl a partire dal 1 ottobre – con il pre-esercizio avviato oggi 15 settembre 2022 – che ha scatenato però un mare di polemiche. Contrari molti componenti del consiglio comunale. Il presidente della commissione Trasporti, Nino Simeone, ha annunciato un ordine del giorno che sarà presentato nella seduta del 16 settembre, con quale si chiede l'abolizione della Ztl.

Il dietrofront del Comune

Palazzo San Giacomo, dopo attenta riflessione, ha deciso di riflettere sulla riattivazione: "È partito stamattina il “pre-esercizio” del varco telematico di controllo dell’accesso alla ZTL di Piazza Dante – si legge nella nota del Comune – In questi giorni, fino alla fine del mese di settembre, verranno monitorati i flussi di traffico per valutare se confermare o meno l’attivazione del varco. Tale valutazione da parte degli uffici comunali vedrà il confronto con il Consiglio comunale, le Municipalità II e IV, i comitati civici e le categorie commerciali del quartiere".

Il consiglio comunale contrario

Il consigliere Nino Simeone ha spiegato che:

Valutata la cronologia di tutti gli atti amministrativi che dal 2012 ad oggi hanno portato prima alla istituzione della suddetta ZTL e dopo, nel corso degli ultimi anni, per una serie di accadimenti, alla sua temporanea sospensione; nel prendere atto della sua inevitabile e burocratica riattivazione, la Commissione all’unanimità ritiene opportuno rappresentarvi la propria preoccupazione per le enormi ricadute che sicuramente ci saranno sul traffico in questo snodo di collegamento nevralgico della nostra città.

E ancora:

Napoli non gode ancora di un efficiente sistema di Trasporto pubblico su gomma e ferro. Purtroppo i nuovi treni non sono stati ancora messi in esercizio; la nostra partecipata ANM, difficilmente potrà potenziare il trasporto su gomma; i tanti cantieri che sono già aperti e che prossimamente si apriranno nelle zone limitrofe alla suddetta ZTL -che impegneranno enormemente la nostra Polizia Municipale per assicurare la viabilità ed il presidio delle strade- rischiano di diventare, insieme alla riattivazione della ZTL di piazza Dante, la tempesta perfetta per bloccare definitivamente il traffico nel cuore della città.

Infine, conclude Simeone: