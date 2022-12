Trasporto pubblico a Napoli

Ztl centro storico Napoli, la nuova mappa senza piazza Dante e dove sono le telecamere per le multe Il nuovo perimetro della Ztl Tarsia-Pignasecca-Centro e dove sono installati i varchi elettronici, dopo la disattivazione di quelli in piazza Dante.

A cura di Pierluigi Frattasi

Disattivata ufficialmente dal 1 dicembre la Ztl in piazza Dante. La zona a traffico limitato continuerà però ad esistere per le aree di Tarsia e Pignasecca e del centro antico. La delibera con la nuova mappa, numero 472, è stata firmata il 30 novembre.

Da ieri si può circolare con l'auto privata su via Toledo, nel tratto tra via Pessina e piazza Carità. La sospensione delle telecamere in piazza Dante comporterà minori incassi per 130mila euro all'anno per mancato rilascio dei permessi.

La Ztl in piazza Dante è stata disattivata temporaneamente anche per la presenza dei cantieri nel centro della città e l'insufficienza dei mezzi pubblici, in attesa della messa in esercizio dei nuovi treni della metropolitana.

Il nuovo perimetro della Ztl Tarsia-Pignasecca-Centro

Le telecamere di piazza Dante vengono disattivate dopo quasi 10 anni. Erano state installate dall'ex giunta De Magistris il 22 ottobre 2013. La Ztl originaria aveva i varchi in piazza Gesù e Maria, via Domenico Soriano, via Toledo, altezza via dei Pellegrini in direzione via Pessina, piazza Dante in direzione via Toledo, e il varco di via Brombeis interno alla Ztl.

Il perimetro della nuova Ztl è:

Via Montemiletto, Salita Tarsia, via Cotugno, piazza Gesù e Maria, via Correra, via Brombeis, tratto da via Correra e via Avvocata, via Avvocata, via Pessina tratto tra via Avvocata e piazza Dante, piazza Dante, via Toledo, via Tarsia, Salita Pontecorvo, vico Pontecorvo, Salita Tarsia tratto tra via Pontecorvo a piazzetta Tarsia, Piazzetta Tarsia, Vico Spezzano, Salita A a Tarsia, vico Lepri a Ventaglieri, via Ventaglieri.

Dove sono le telecamere della Ztl

I varchi elettronici rimasti attivi, che eleveranno le multe a chi passa senza autorizzazione, sono: