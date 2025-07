Zone rosse a Napoli, il Tar della Campania annulla la proroga: “Misure straordinarie per problemi ordinari”

Annullata la proroga per le zone rosse di Napoli decisa dalla Prefettura: per il Tar si tratta di una misura straordinaria “per far fronte a problemi ordinari”

Il Tar della Campania ha annullato la proroga delle "zone rosse" decisa dal prefetto di Napoli lo scorso 30 giugno. Secondo i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, "anziché adottare provvedimenti temporanei per far fronte a una imprevista e imprevedibile situazione eccezionale di pericolo per la sicurezza pubblica, il Prefetto ha introdotto misure straordinarie a carattere tendenzialmente permanente per far fronte a ordinari e stratificati nel tempo problemi di ordine pubblico". E dunque, è stato accolto il ricorso presentato da alcune associazioni, consiglieri di municipalità e anche privati cittadini.

Il Prefetto Michele Di Bari, in una intervista a Fanpage.it nei mesi scorsi, aveva spiegato che

La zona rossa è uno strumento adottato con provvedimento prefettizio per una ragione precisa: se una persona, un facinoroso, viene individuato come potenzialmente pericoloso e in grado di generare tensione all'interno di quell'area, le forze dell'ordine possono procedere al suo allontanamento immediato. E questo cosa provoca? La tensione si abbassa istantaneamente. Quando si verificano risse, episodi legati alle baby gang o altre situazioni critiche, c'è bisogno di uno strumento che abbia un'efficacia immediata, oltre a quelli già a disposizione delle forze di polizia. È uno strumento che non mina la libertà di movimento. Inoltre, è una misura provvisoria: ha una durata di tre mesi, al termine dei quali valuteremo i risultati ottenuti. Non è detto che vengano prorogate: si tratta di uno strumento efficace, ma allo stesso tempo temporaneo e flessibile.

L'ultima proroga era arrivata lo scorso 30 giugno: ora però, con il suo annullamento, non sarà più in vigore.