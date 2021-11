Whirlpool Napoli, la rabbia degli operai: il Governo non si presenta al tavolo del Mise Assenti i ministri Giorgetti e Orlando al tavolo del Mise per cercare di fermare i licenziamenti, rabbia dei sindacati e degli operai della Whirlpool Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rabbia tra gli operai della Whirlpool Napoli, giunti oggi a Roma in occasione del tavolo convocato presso il Ministero dello Sviluppo Economico dai sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. Al Mise, infatti, non si sono presentati i ministri del governo Draghi. E ora tra sindacati e lavoratori serpeggia la raggia. "I lavoratori sono profondamente e giustamente esasperati", ha commentato Francesca Re David, segretaria generale della Fiom-Cgil, che aveva accolto alla stazione di Termini i lavoratori napoletani giunti apposta per il presidio davanti al Mise.

"I funzionari del Governo non sono in grado di confermare l’assunzione e la garanzia occupazionale per le lavoratrici e i lavoratori", hanno spiegato i sindacati in una nota condivisa. "Stanno prendendo ulteriore tempo. Fim, Fiom e Uilm decidono di non lasciare il tavolo in attesa dei Ministri Giorgetti e Orlando. Da qui non ci muoviamo". La tensione è altissima, anche perché nel frattempo l'azienda ha fatto partire le lettere di licenziamento verso i circa 340 lavoratori dello stabilimento di via Argine: la corsa, di fatto, è contro il tempo per salvare i posti di lavoro degli operai della Whirlpool Napoli. L'effetto domino, inoltre, era già iniziato nelle scorse settimane: tra le aziende dell'indotto, infatti, si teme di seguire una sorte simile e come già accaduto alla Scame Mediterranea di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Azienda che produceva componenti in plastica in esclusiva per la Whirlpool Napoli e che a causa della chiusura di quest'ultima si è vista costretta a mandare a casa 49 dipendenti dello stabilimento irpino (41 operai e 8 impiegati) ed altri 7 di quello di Napoli (5 operai e 2 impiegati).