West Nile, ancora un decesso nel Casertano: è un 76enne la quinta vittima in Campania

Quinta vittima in Campania per la West Nile: è la quarta nella provincia di Caserta. Si tratta di un 76enne originario del Salernitano.

Aveva 76 anni ed era originario della provincia di Salerno, ma ospite di una residenza sanitaria a Grazzanise, nel Casertano, la quinta vittima del virus West Nile in Campania. Si tratta del quarto decesso casertano in pochi giorni (il quinto è della provincia di Napoli): l'uomo, da quanto si apprende, aveva un quadro clinico già compromesso, come gli altri deceduti. L'uomo era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale e poi trasferito nella residenza sanitaria.