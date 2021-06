Stop alle auto dalle Euro 3 o inferiori a Napoli, domani, venerdì 25 giugno 2021, dalle 11 alle 17, sabato 26 e domenica 27 dalle 8,30 alle 18,30. Scatta il weekend ecologico nel capoluogo partenopeo a causa dello sforamento dei livelli di inquinamento delle centraline Arpac e del rischio di accumulo delle polveri sottili pm10 per l'ondata di calore. Il sindaco Luigi de Magistris firma l'ordinanza anti-smog.

Il divieto per le auto inferiori a Euro 3

Nell'ordinanza sindacale numero 1 del 24 giugno 2021 sono indicati anche i veicoli che non possono circolare nel periodo del divieto su tutto il territorio cittadino:

a) autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come “auto d'epoca” e/o “storica”;

b) veicoli commerciali ad alimentazione diesel N1, N2 e N3 di categoria inferiore o uguale ad Euro 3;

c) autovetture di categoria inferiore o uguale ad Euro 3;

d) motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 1.

Nell’ordinanza del Sindaco, concordata con l’assessorato all’Ambiente e sentiti, per le vie brevi, i servizi Polizia locale e Viabilità e traffico si recepiscono le indicazioni dell’Area Ambiente – Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES che riportano che “i bollettini quotidiani emessi dall’ARPA Campania della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria indicano l’avvenuto superamento del limite fissato di 50 μg/m3 per le PM10, in almeno tre centraline, nei giorni 21 e 22 giugno 2021” e che “si sono determinate le condizioni di cui al punto 4 della deliberazione di Giunta comunale n.193 del 18 giugno 2020, la cui concomitante presenza comporta l’adozione di specifici provvedimenti di divieto della circolazione veicolare al verificarsi del superamento del limite fissato di 50 μg/m3 per le PM10 in almeno tre centraline per due giorni consecutivi e previsioni meteoclimatiche favorevoli all’accumulo delle PM10 per i tre giorni successivi".

Infine nell’ordinanza si precisa che “il bollettino Meteo-ambientale qualità dell’aria emesso il giorno 23 giugno 2021 dall’Unità Operativa Complessa Monitoraggio e CEMEC del Centro Meteorologico e Climatologico dell’ARPA Campania indica una persistenza delle condizioni favorevoli all’accumulo delle PM10” e che, “per mitigare gli effetti nocivi delle polveri sottili, sia utile vietare la circolazione su tutto il territorio cittadino, dal 25 al 27 giugno 2021, nelle fasce orarie di cui al presente dispositivo, di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come “auto d'epoca” e/o “storica”, e delle autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad Euro 3 e per i motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 1, esentando i veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ibridi ed elettrici".

Infine nell'ordinanza si precisa che in deroga alle sopraindicate limitazioni potranno circolare: