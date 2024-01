Vuole sorpassare il bus Anm, ma non ci riesce: insegue e aggredisce la giovane conducente

Trasporto pubblico a Napoli

Conducente di un bus Anm aggredita in via Foria. Denuncia ai carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Prova insistentemente a superare con la sua auto un bus dell'Anm, guidato da una giovane conducente, ma non ci riesce perché la strada è troppo stretta. Allora, la insegue, tallonandola a poca distanza e suonando ripetutamente il clacson. Quando la strada si allarga un pochino, la conducente del bus riesce ad accostare, ma l'inseguitore, non soddisfatto, blocca il pullman mettendosi di traverso con l'auto e cerca di aggredire fisicamente l'autista del mezzo pubblico, insultandola e minacciandola. L'episodio è avvenuto questa mattina, attorno alle ore 6.50 in via Foria, al centro storico di Napoli.

La vittima è una conducente 40enne della linea bus 147, una giovane autista proveniente da agenzia per il lavoro somministrato, in servizio per ANM da pochi anni. A denunciare l'accaduto è Marco Sansone, sindacalista Usb, che racconta:

Un uomo di circa quarant'anni alla guida di un'auto anch'essa diretta verso piazza Carlo III, non riuscendo a sorpassare l'autobus per motivi dovuti alla larghezza della strada, alla viabilità ed alla necessità del mezzo ANM di effettuare le fermate per la salita e la discesa dei passeggeri, ha cominciato a suonare ripetutamente il clacson, pretendendo di sorpassare. La lavoratrice, messa fortemente sotto pressione, è riuscita ad accostare il più possibile in uno dei pochi punti della strada in cui più era possibile.

Ma non finisce qui:

L'autista dell'auto, dopo esser riuscito quindi ad effettuare il sorpasso, si è fermato davanti all'autobus ed ha cominciato ad inveire contro l'autista, minacciandola, offendendola e tentando anche di aggredirla fisicamente entrando dalla porta anteriore. Ovviamente l'autista non ha aperto la porta ed è rimasta quanto più calma possibile. L'uomo, a quel punto, è ripartito, ma ha continuato ad infastidire la lavoratrice, bloccandosi più volte davanti all'autobus e non smettendo di minacciare l'autista, sempre più scossa e preoccupata. Dopo essere giunti a Piazza Carlo III, l'uomo, la cui vettura era piena di fiori, si è diretto verso il cimitero di Poggioreale, mentre l'autobus ha continuato la corsa tornando indietro.

La conducente ha sporto denuncia ai carabinieri

La lavoratrice, nonostante fosse molto scossa, riusciva a completare il viaggio arrivando all’attestamento, da lì avvisava dell'accaduto la sala operativa, ma non riusciva a continuare il servizio visto il suo stato di preoccupazione ed agitazione. Successivamente, ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri.

"L'episodio di stamattina sottolinea ancora una volta le difficoltà in cui prestano servizio i lavoratori front line del trasporto pubblico locale – afferma Marco Sansone dell'Esecutivo Confederale Regionale USB Campania. Non solo gli autisti dell'ANM devono confrontarsi con la pessima viabilità della città di Napoli, devono fare i conti anche con atteggiamenti aggressivi ed arroganti da parte di incivili che pensano di poter fare ciò che vogliono nei riguardi del personale front line senza subire alcuna conseguenza – continua Sansone. Continuiamo a ritenere insufficiente il presidio del territorio e necessario predisporre cabine guida chiuse, ma soprattutto certezza della pena per chi aggredisce verbalmente e fisicamente chi effettua un servizio pubblico, per questo speriamo che dalla denuncia della lavoratrice si riesca a risalire all'aggressore attraverso le telecamere dell'autobus – conclude Sansone".