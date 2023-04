Vuole entrare in ospedale fuori orario, donna prende a calci un infermiere al Cardarelli: denunciata È accaduto all’ospedale Cardarelli di Napoli: la donna, una 39enne, è stata denunciata dalla Polizia di Stato per lesioni personali.

A cura di Valerio Papadia

Una nuova aggressione, l'ennesima ai danni del personale sanitario a Napoli, è andata in scena nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 aprile, all'ospedale Cardarelli: una donna ha aggredito un infermiere ed è stata denunciata dalla Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli: in ospedale, i poliziotti hanno appurato che, poco prima, una donna aveva preteso di entrare nel nosocomio oltre l'orario di visita consentito.

Davanti al rifiuto dell'infermiere di turno in quel momento in ospedale, la donna ha dato in escandescenze e lo ha aggredito, colpendolo con un calcio. Identificata dai poliziotti, la donna è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali: si tratta di una 39enne residente ad Acerra, nella provincia partenopea.

Soltanto qualche giorno fa, invece, una infermiera è stata aggredita all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, nel Napoletano. L'infermiera è stata spintonata e strattonata dal giovane, giunto nel nosocomio giuglianese dopo il decesso di un parente; il giovane ha anche preso a calci un lettino per la degenza nel Pronto Soccorso dell'ospedale. L'infermiera è stata medicata dai colleghi: ha riportato ferite giudicate guaribili in quattro giorni.