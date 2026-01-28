napoli
Grossa buca in via Simone Martini al Vomero, arriva la Polizia Municipale e transenna l’area

Grossa buca di circa 5 metri si apre nell’asfalto in via Simone Martini al Vomero, sul posto i vigili urbani.
A cura di Redazione Napoli
La buca in via Simone Martini / ph Fanpage
La buca in via Simone Martini / ph Fanpage

La pioggia battente di queste ore sta causando danni al manto stradale di molte strade dissestate del Comune di Napoli, notoriamente carente nella manutenzione delle arterie principali e secondarie. Stavolta è accaduto in via Simone Martini, quartiere Vomero-Arenella, strada di recente riasfaltata.  Si tratta, per intenderci, dell'arteria che conduce in  via Pigna e al fondamentale snodo con via Iannelli, dove ci sono due accessi della Tangenziale (Pigna e Camaldoli) e quello della perimetrale che conduce in zona Pianura.

La buca, circa 5 metri, è stata precariamente transennata coi bidoni della spazzatura (con buona pace di chi dovrà gettare organico e carta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale napoletana e i vigili del fuoco. Ovviamente immediate le ripercussioni sulla viabilità in una zona già afflitta dal traffico ad ogni ora del giorno.

